«Det er stort sett positive tilbakemeldinger på NRKs ramadan-sending fra søndag. Unntaket er en lite mindretall islamhatere med koblinger til HRS, Document og Resett.»

Dette skriver Utrop om det direktesendte Ramadan-programmet på NRK søndag, som ble ledet av Rima Iraki.

Utrop omtaler seg selv som «Norge første flerkulturelle avis» og mottar en million kroner årlig over statsbudsjettet på posten for integreringsarbeid.

Utrop trekker frem det de opplever som en overveldende positiv respons på NRKs program.

“For fyrste gong blir det id-sending på vesteuropeisk TV,” skrev NRK da de promoterte sendingen. – Revolusjonerende, uttalte NRK-profil Noman Mubashir.

Tidligere leder i Antirasistisk senter Kari Helene Partapuoli:

– Litt overveldet og rørt over Festen etter fasten fra NRK. Merker hvor sultefôret jeg egentlig er på positiv vinkling på dette flerkulturelle vi lever midt i.

Som kontrast til dette nevnes altså HRS, Document og Resett.

Utrop trekker frem at Hege Storhaug i HRS reagerte på at Frp-lederk Siv Jensen deltok:

«FrP-lederen stilte opp i NRKs propaganda for islam i kveld og ønsker alle muslimer en god feiring av avslutningen på fastemåneden. Hva i all verden tenker hun på?» spør Hege Storhaug..

Også Halvor Fosli i Document trekkes frem:

«Det slår meg: Jo verre omdømmet til islam utvikler seg, preget som det er av terror, økonomisk stagnasjon, overbefolkning, sekteriske konflikter, antisemittisme, kvinneundertrykkelse, forfølgelse av og vold mot minoriteter, desto mer stoff serverer NRK oss om islams ufarlige og godmodige sider. NRK påtar seg rollen å vise fram et glanset bilde av islam.»

Resett får kritikk fordi en skribent stiller spørsmålet:

«Hva kan da grunnen være, annet enn et rendyrket behov for «å glatte over konflikter», «feie problemer under matta», «pynte på sannheten» osv, at NRK – statskanalen vi er tvunget til å finansiere med 6 milliarder kroner årlig, lager TV-fest nettopp for islamsk feiring?»

Sitatet er fra et eksternt meningsinnlegg skrevet av tidligere journalist i NRK, Rainer Prang. Artikkelen ble svært godt lest, og delt 2600 ganger på Facebook ifølge Storyboards.

De stort sett positive reaksjonene Utrop trekker frem gjenspeiles ikke i reaksjonene Kringkastningsrådet har mottatt. De har mottatt 93 henvendelser. Sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet opplyser til Kampanje at omtrent to av henvendelsene er positive, mens resten er kritiske.