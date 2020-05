annonse

Frps Christian Tybring-Gjedde lurer på «hvor langt skal vi strekke vår toleranse for islams intoleranse», etter at en tysk kirke åpnet for muslimer.

Fredag kunne muslimer be i den St. Martha lutherske kirke i Berlin. Kirken åpnet for muslimene ettersom moskeen de tilhørte ikke var egnet under koronapandiemien på grunn av avstanden som er påkrevd.

Imamer kalte det et tegn på solidaritet og at det bringer glede i en koronakrise, ifølge NRK.

Også kirkens pastor tok del i fredagsbønnen.

– Jeg holdt en tale på tysk. Og under bønnen kunne jeg bare si «ja, ja, ja», for vi har de samme bekymringene og vi vil gjerne lære av dere. Og det er vakkert å føle slik for hverandre, sa Monika Matthias til Reuters.

– Underkastelse

Frp-politikeren har vist til saken på sin egen Facebook-side.

– Kirken i Berlin åpner sine dører for muslimer i bønn. I seg selv en tolerant handling i tråd med Jesu budskap. Men hvor skal dette ende?

– Hvor langt skal vi strekke vår toleranse for islams intoleranse. Finnes det ingen kirkens menn eller kvinner som vil ta et oppgjør med vestens underkastelse for islam? spør Tybring-Gjedde.

TOLERANSE FOR INTOLERANSEJeg håper dere alle gjør dere noen refleksjoner over artikkelen publisert på nrk.no. Kirken i… Publisert av Christian Tybring-Gjedde Lørdag 23. mai 2020

Innlegget har skapt mange reaksjoner. Noen går til angrep på kristne, mens andre skylder på muslimene. Men det er også flere som går til angrep på politikere og «demokratiet» de har skapt.

– Vi har tapt dette og underkastet oss. Som Lenin sa; demokratiet er det eneste systemet som aktivt forsøker å begå selvmord, skriver en person.

Tybring-Gjedde får også kritikk.

– Hva er galt med det? Her viser disse kristne sann kristen nestekjærlighet, noe en ikke finner spor av hos Frps egen korsposør, som i stedet roper «korsfest» mot Gunnar Stålset og andre som viser nestekjærlighet, skrives det.

Kirken som har valgt å holde åpent for muslimsk bønn sier at det «er et åpent spørsmål om samarbeidet vil fortsette, men at de tror det vil gi styrke i møte med hva enn som kommer».