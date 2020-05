annonse

I takt med at nedstengingen av samfunnet intensiveres i det søramerikanske landet, har sultne og desperate demonstranter vært i harde sammenstøt med soldater.

ZeroHegde rapporterer at coronavirus-pandemien har truffet Chile på en spesielt delikat tid. Tilbake i oktober utplasserte det chilenske militæret stridsvogner og soldater i gatene i hovedstaden Santiago, etter voldsomme opptøyer som følge av en økning i kostnadene for offentlig transport. President Sebastian Piñera erklærte den gang en unntakstilstand for å få kontroll på situasjonen.

Nå har flere av Chiles fattigste personer nok en gang reist seg opp mot myndighetene. En protestbevegelse har tydd til voldelige demonstrasjoner over regjeringens strenge karantenetiltak for å bekjempe spredningen av covid-19, og den påfølgende mangelen på krisehjelp. Siden den obligatoriske nedstengingen av samfunnet har gjort det umulig for dem å jobbe eller kjøpe mat, står nå tusenvis av individer uten noe å spise.

Fredag hadde Chile mer enn 58.000 registrerte tilfeller av viruset, med til sammen 589 dødsfall, men en nylig økning i tilfeller og dødsfall i og rundt hovedstaden, fikk Piñera til å innføre en total lockdown. De strenge tiltakene, som blir hardt håndhevet, trådte i kraft forrige helg.

Flere videoer av sammenstøt mellom demonstranter og soldater har blitt delt på sosiale medier i løpet av den siste uken.

Kompleks situasjon

Flere rapporterer om at demonstrantene er i en «veldig kompleks situasjon» på grunn av «sult og mangel på arbeid». I en uttalelse sa lokale tjenestemenn at de hadde distribuert rundt 2000 bistandspakker, men advarte sentralregjeringen om at dette var langt under det som var nødvendig. Piñera lovet senere at regjeringen ville skaffe 2,5 millioner kurver med mat og andre nødvendigheter så raskt som mulig.

– Vi vil prioritere de mest utsatte familiene, sa han, og beskrev planen som «historisk».

Latin-Amerika

Uroen er ikke unik for Chile. Over hele Latin-Amerika vurderer myndighetene hvordan de kan begrensede spredningen av viruset og håndheve samfunnsnedstenginger uten å ha de tilstrekkelige økonomiske ressursene til å tilby nødvendig krisehjelp til arbeidere.

I forrige uke i Brasil, marsjerte hundrevis av mennesker fra São Paulos største slumområder til guvernørens palass for å kreve krisestøtte fra myndighetene. I Colombia har borgere hengt opp røde kluter utenfor hjemmene sine for å indikere at de er sultne. I El Salvador, har folk slått på kasseroller for å protestere mot nedstengningen av samfunnet.