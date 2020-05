annonse

annonse

«Hilde» er ingen klimafornekter, hun tror på menneskeskapte klimaendringer. Men hun reiser på ferie til utlandet og kjører bil til hytta på fjellet. Hun kjøper nye klær og stemmer på partier som ikke har klima som første prioritet.

ABC Nyheter skriver en serie artikler om «klimamennesker» i samarbeid med klimapsykolog Per Espen Stoknes. Han er førstelektor og forsker II ved BI med fagansvar for masterprogrammet «Grønn Vekst», og er aktiv i Miljøpartiet de Grønne.

For den fiktive «Sigurd» bruker klima- og naturkatastrofen opp alle følelsene hans, og det gjør ham utmattet. Han frykter for fremtiden. Sigurds sørger over ødeleggelse av naturen. Ofte kan han begynne å gråte. Sigurds er også frustrert over at politikere ikke gjør noe, selv om alle vet hvor ille det er

annonse

Han er også sint på personer som den fiktive Hilde. De som har forstått, men likevel lever som før, som om ingenting er galt. Sigurd har også et ønske om å leve normalt, et liv uten bekymringer. Selv har han stor lyst til å reise jorden rundt, nyte livet og kanskje få seg en vanlig jobb. Men det kan ikke Sigurd. Verden er i krise. Menneskeskapte klimaendringer og naturødeleggelser raserer grunnlaget for liv på jorda. Sigurd har ikke samvittighet til å gjøre noe annet enn å kjempe. Sigurd jobber for flere miljøorganisasjoner. Han utfører også lobbyvirksomhet, skriver leserinnlegg og demonstrerer. En dag håper han at noen vil lytte.

Les også: Hvordan et parti kan oppnå 30% av stemmene i Norge – Et svar til Tybring-Gjedde

Sigurd klarer ikke å forstå hvorfor Hilde kan leve slik hun gjør, som om ingenting er galt. Mens Hilde begriper ikke hvordan Sigurd kan la klimaendringene styre livet hans. Sigurd har også et sterkt behov for å prøve å få Hilde til å forstå.

Holdningsundersøkelser viser at nordmenn flest er som Hilde, mens kun et fåtall av nordmenn er som Sigurd.

annonse

Det er altså ABC Nyheter som melder dette.