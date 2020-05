annonse

Fire politifolk i Minneapolis har fått sparken, kort tid etter at en mann døde i politiets varetekt.

– Dette er den rette beslutningen, tvitret Minneapolis’ ordfører Jacob Frey etter at byens politi tirsdag ettermiddag kunngjorde at de fire politifolkene hadde fått sparken.

Da var det gått bare timer siden et øyenvitne hadde lagt ut en video på internett som viste mannen under pågripelsen. På videoen ba mannen for sitt liv. Han sa at han ikke fikk puste.

– Å være svart i USA burde ikke være en dødsdom. Vi så en hvit politimann presse kneet sitt inn i en svart manns hals i fem minutter. Fem minutter. Når man hører noen be om hjelp, så skal man hjelpe. Denne politimannen sviktet på den mest grunnleggende menneskelige måten, skrev Frey på Twitter.

Mannen som ble pågrepet, var mistenkt for svindel i en matbutikk. Han motsatte seg pågripelsen, opplyser politiet.

Det var mandag kveld at pågripelsen fant sted.

Minneapolis’ politisjef Medaria Arradondo har varslet etterforskning av pågripelsen. FBI har også iverksatt etterforskning.

