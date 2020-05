annonse

Behandlingen av bioteknologiloven i Stortinget var «følelsesladet, god og saklig», men NIPT-diskusjonene er ikke over, mener lederen av Bioteknologirådet.

Stortingsflertallet sa tirsdag ja til eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd, og at det skal bli tillatt for alle gravide med en såkalt NIPT-test, der en blodprøve fra mor kan avdekke kromosomfeil hos barnet. I disse spørsmålene har et flertall i Bioteknologirådet sagt ja.

– Når NIPT nå blir tilgjengelig for alle, vil det reise nye, etiske spørsmål. Disse diskusjonene er vi derfor ikke ferdige med, sier leder Ole Frithjof Norheim i Bioteknologirådet.

Han roser videre politikerne for debatten i Stortinget. Norheim mener at de etiske dilemmaene ble belyst, og at politikerne argumenterte godt for hvorfor de falt ned på de ulike avgjørelsene.

I tillegg til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, sa Stortinget ja til på sikt å kunne åpne for mitokondriedonasjon. Stortinget vil også forby gentesting av barn utenfor helsevesenet.