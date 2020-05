annonse

annonse

Lørdag 16. mai var politi, ambulanse og psykiatri på jakt etter kvinnen i Sirdal for å sende henne på avrusning i Skien. Det til tross for at en blodprøve viste at det ikke var grunn til å tro at hun var alkoholiker. Enhetsleder for helse i Sirdal kommune vil ikke kommentere saken.

Sirdal er Stavanger-folkets hytteparadis. Men for den gravide kvinnen ble det et sted hun måtte flykte fra.

– Vi opplever dette som et voldsomt maktovergrep. Jeg trodde ikke at dette kunne gå an i Norge. Det er helt absurd. Hun må leve i skjul og vi er skilt fra hverandre, sier kvinnens kjæreste til Stavanger Aftenblad.

annonse

Lege feiltolket prøve

22. april oppsøkte hun kjærestens fastlege Siril Hermansen for å ta en graviditetstest. Hermansen er også kommunelege i Sirdal. Kvinnen fortalte at hun i en periode hadde drukket litt for mye, men ikke de siste to årene, og hun hadde ikke rørt alkohol siden hun fikk mistanke om at hun var gravid.

Legen skal ha misforstått siden kvinnen ikke snakker norsk, kun engelsk (hun er EØS-borger). Det ble tatt blodprøve og gjennomført en såkalt Peth-analyse. Peth-prøven viste at kvinnen hadde 0,04, altså i nedre sjikt av moderat bruk, på grensen til lavt. Likevel tolket legen dette som et tegn på alkoholisme.

– Dette er en klar feiltolkning av prøvesvaret, sier advokat Monica Moan, som representerer paret. Hun mener at det ikke foreligger noe rettslig grunnlag for et så inngripende tiltak som tvangsinnleggelse.

annonse

Les også: Mener anonyme bekymringsmeldinger til barnevernet kan være ulovlige: – Det må bli åpent

Hermansen mente at kvinnen burde legges inn til avrusning. Hvis hun ikke gikk med på dette frivillig, kunne det bli aktuelt med tvang. Nå er den gravide kvinnen på rømmen. Paret har konsultert lege Eirik Hellem ved Forusakutten, som understreker at behandling først og fremst skal være frivillig, og at kommunelegen i Sirdal må ha feiltolket Peth-analysen.

Hverken enhetsleder for helse Ruth Lillian Hompland i Sirdal kommune eller kommunelege Siril Hermansen vil kommentere saken, til tross for at den gravide kvinnen har fritatt kommunen fra taushetsplikten.