Energi- og miljøkomiteen på Stortinget innstilte tirsdag på å skrinlegge to av regjeringens forslag til ny rovdyrpolitikk, melder Nationen.

15. mai brøt Frp forhandlingene med regjeringspartiene om rovdyrpolitikken og gikk til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nå har de tre partiene blitt enige seg imellom. De går imot regjeringens forslag om en uavhengig nemnd og å opprette færre og større rovviltregioner.

– Regjeringen får ikke gjennom noen av endringene de fremmet for noen uker siden, og det er vi veldig fornøyd med, sier Senterpartiets Sandra Borch til avisa.

At det ikke er flertall for en uavhengig klagenemnd, betyr at Klima- og miljødepartementet og statsråden står for behandlingen av klager på rovviltvedtak fra Miljødirektoratet.

Frp og Sp fikk ikke flertall for sine andre forslag, ifølge Nationen. Blant annet gjelder dette et forslag om å tilrettelegge for å gi flere fellingstillatelser etter at bestandsmålet er nådd for de forskjellige rovdyrene.