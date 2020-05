annonse

Forsøker å bruke koronakrisa i retning av en føderalstat.

Klassekampens tidligere sjefsredaktør Bjørgulv Braanen skriver i egen avis at EU med kommisjonens president Ursula von der Leyen i spissen nå beveger seg stadig raskere i retning av en føderalstat.

«Det heter seg at man aldri skal la en god krise gå til spille, og det er nettopp det Brussel nå gjør når Ursula von der Leyen forsøker å bruke koronakrisa til å ta et nytt stort steg i retning av en tettere union», skriver Braanen.

Han viser til at Tyskland og Frankrike nå har gått sammen om å støtte et forslag fra EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen om et gjenreisningsfond for EU på 500 milliarder euro etter koronakrisa. Pengene skal skaffes til veie som lån i kapitalmarkedet og distribueres som tilskudd via EU-budsjettet

«Retten til å ta opp fellesgjeld i en slik størrelsesorden ses av mange som et sjumilssteg i retning av en føderalstat», konkluderer Braanen.

Men ikke alle støtter planen. Som Braanen skrier har Østerrike, Sverige, Danmark og Nederland, som kalles «de nøysomme fire», har allerede kommet med et motforslag.

Og i kjølvannet av coronakrisen har mange mistet troen på det europeiske fellesskap.

«I mange EU-land har politikerne blitt styrket i troa på nasjonalstatene under pandemien», konkluderer den tidligere sjefsredaktøren.