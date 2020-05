annonse

Er du sensitiv, slik de er i rikskringkastingen, vet du hvem du ikke bør ta en beaf med. Vet godt hvordan det er å gå på eggeskall rundt noen som er vant til å få viljen sin. Som Islam.

Det er titusener som har en annen religion enn kristendommen og Islam i Norge. Eneste grunnen til at de ikke får spesialoppmerksomhet rundt sine høytidsfeiringer er at de ikke har sutra seg til å bli sett og respektert, slik Islam gjør ustanselig. Det skal ingenting til før de er krenket og oversett om ikke norske myndigheter og NRK går ut av sitt skinn for å please dem.

Med så dårlig selvbilde som Islam tydeligvis har, blir det desto viktigere at andre ikke sier sannheten og i stedet hyller glansbildeversjonen. Selvsagt i beste sendetid. Himmel! Hva blir det neste? Direktesendt bønn fem ganger om dagen? Egen Islamkanal, NRK Hyper?

Men NRK vet best, de har tatt på seg ansvaret med å integrere nordmenn inn i et tåpelige eventyr. Islam er ikke kompatibelt med et vestlig syn på menneskeverdet, likestilling, og demokrati. Uansett hvordan man vrir på det med alskens semantikk.

At Faten styrer TV-program med hijab, er bevis på knefallet til NRK. Men hun får en annen tittel enn programleder, da er det i orden. Og alltid er det de sterke kvinnene som selv tviholder på hijaben de promoterer. Hva med å belyse hvilke forhold de som må gå med hijab lever under? De som ikke har noe valg.

Islam lever ikke i et vakuum. Vi må lide med overtroen deres. Det enorme oppgjøret den politiske ideologien/religionen må ta burde den ha skånet langt mer demokratiske og humanistiske kulturer for. Så kunne man ha hatt en vettug samtale sammen når de har kastet landeplagen Islam ned i grøfta, slik vi gjorde med mørkemennene i kristendommen her i Norge og Vesten.

Kom ikke med det selvhatende speilet som sier, men vi har jo Jehovas vitner! Joda, og hvor mange er det av dem? Det er personlige tragedier. Islam er en samfunnstragedie.

Men det som er den virkelige tragedien er at NRK og heliumhøye kjendiser og mediefolk tror de støtter et liberalt fremskritt ved å slippe til Islam på statskanalen på en slik voldsom måte. Vi er et sekulært land med røtter i ydmyk kristendom.

Folk flest vil ha seg frabedt å måtte få hele den smilende tøyseversjonen av Islam på skjermen som om alt er bra med Islam og Norge. Som var de lykkelige sammen. Nei, for tar du ekte Islam på alvor er du ikke likeverdig de vantro. NRK kan sjekke alle mulige statistikker om ekteskap mellom gammelnordmenn og Islams følgere, så får de svaret på hvor lykkelige man egentlig er sammen i samfunnet.

Med et fredelig ønske om at Eid må bli en privat markering for overtroiske folk i fremtiden. Ikke noe statsministeren og statskanalen skal bry seg med.

