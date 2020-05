annonse

LO og NHO er samstemte i sitt krav til finansminister Jan Tore Sanner (H): En investeringsbeslutning om CO2-rensing må komme i fase 3 av krisetiltakene.

Den nye pakken fra regjeringen som skal få hjulene i gang igjen i norsk økonomi etter koronakrisen, er ventet fredag.

– Nå sier industrien selv at de er klare for å stikke spaden i jorda over sommeren, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til NTB.

Han ser ingen grunn til at en beslutning fra regjeringen ikke skal komme i fase 3.

– Dette er 3.700 nye arbeidsplasser. I tillegg svarer det på veldig mye av det vi må gjøre, både for å ta ned egne utslipp og for å få etablert en leverandørkjede og -industri som kan levere det verden etterspør, sier Gabrielsen.

Får støtte

Stortinget ba i mars regjeringen fremskynde en investeringsbeslutning for karbonfangst og -lagring og presentere denne senest i statsbudsjettet for 2021.

Men det kom ingen avklaring i revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

– Selskapene er klar til å sette spaden i jorda og komme i gang med prosjektet, sa en skuffet NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Konfrontert med saken i Stortinget nylig sa statsminister Erna Solberg (H) at man må bruke den tiden som trengs på å kvalitetssikre prosjektene godt nok til å ta en investeringsbeslutning.

De to aktuelle anleggene er Fortums forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo og Norcems sementfabrikk i Porsgrunn. Planen er å fange CO2 fra minst ett av de to anleggene, for så å pumpe den ned under havbunnen. Prosjektet vil ifølge foreløpige beregninger kreve investeringer på minst 11 milliarder kroner.

Få flere i jobb

Det er bred enighet om at den viktigste oppgaven i fase 3 av koronahåndteringen er å få flere i jobb. Knappe 200.000 personer er nå registrert som helt ledige hos Nav, mens vel 160.000 som delvis ledige.

– Det er viktig for oss at arbeidsledigheten ikke biter seg fast, sier finansminister Sanner til NTB.

– Det er viktig at de som har den mest sårbare tilknytningen til arbeidsmarkedet, ikke støtes ut. Derfor vil kompetanse være ett av nøkkeltiltakene for at vi skal komme godt ut av denne krisen.

Regjeringen har fått en rekke bestillinger fra Stortinget om tiltak for økt kompetanse som foreløpig ikke er kvittert ut. Også Gabrielsen understreker behovet for å løfte arbeidstakernes kompetanse gjennom etter- og videreutdanning.

Grønn pakke

Fase 1 i krisehåndteringen handlet om hjelp til inntektssikring, og fase 2 om å sikre at levedyktige bedrifter holder seg flytende og bremse det økonomiske fallet.

Overordnet vil Sanner i fase 3 unngå at offentlig sektor blir enda større på bekostning av arbeidsplasser i privat sektor, at statlig kapital fortrenger privat kapital og at fremtidige generasjoner må ta en for stor del av koronaregningen.

I opptakten til fase 3-tiltakene har LO og NHO har tatt til orde for lønnstilskudd for å få permitterte raskere tilbake i jobb. LO vil i tillegg forlenge permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.

Det er klart at en grønn omstillingspakke vil komme i fase 3. Blant hovedelementene er økte midler til forskning, utvikling og innovasjon, styrket satsing på grønn skipsfart, styrking av det statlige omstillingsfondet Enova og en strategi for sirkulærøkonomi og en hydrogenstrategi.

Samtidig har Frp pekt på behov for strakstiltak rettet mot maritim sektor for å unngå ordretørke ved norske verft.