Dette er en nyhetsoversikt fra Resett med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.

04:41 NTB: En mann siktet og etterlyst for drapsforsøk i Trondheim i desember i fjor sitter ennå i varetekt i Spania. Utleveringen er utsatt på grunn av koronaepidemien.

Mannen ble pågrepet for over tre uker siden og er en av to som er siktet i forbindelse med drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble påført alvorlige skuddskader i Ila i Trondheim i desember i fjor. Politiet mener mannen, som ble pågrepet av spansk politi i nærheten av Torrevieja mandag 4. mai, avfyrte skuddene.

– Spanske myndigheter har besluttet at han skal utleveres, men dette er utsatt grunnet korona-situasjonen. Det er nå opp til norske og spanske myndigheter å bli enige om en dato, sier etterforskningsleder Øyvind Jørgensen ved Trøndelag politidistrikt.

01:38 NTB: Forbipasserende oppdaget mandag kveld en mann i havnebassenget i Hammerfest og varslet nødetatene. Politiet anslår at den døde har ligget noen timer i vannet.

– Det var forbipasserende som meldte inn at de så en død person i vannet, han kan ha vært i vannet anslagsvis noen timer. Politiet har startet etterforskning og jobber med undersøkelser og avhør på stedet. Vi er i den innledende fasen for å avklare hvem det er, og hva som har skjedd. Vedkommende vil bli obdusert for å få klarhet i dødsårsak, sier Silseth Eide.