Anerkjent valgmodel spår historisk nederlag for Donald Trump ved kommende presidentvalg, men dansk analytiker er sterkt tvilende til modellens resultat.

Det er behørig registrert også i norske medier, at en nasjonal valgmodell fra Oxford Economics fratar Trump alle muligheter for å bli gjenvalgt i november i år.

Nettavisen skriver «Nye, skrekkelige tall for Donald Trump: – Vil gå på et «historisk nederlag» og avisen kan fortelle at det i rapporten fra Oxford Economics står å lese at «det skal intet mindre enn et økonomisk mirakel til for at lommebøkene skal favorisere Trump» og at USAs økonomi vil være et «nesten uoverkommelig hinder for Trump i november.»

Det er eksplosiv arbeidsledighet i kjølvannet av corona-pandemien, som bringer Trump i denne situasjonen, ifølge Oxford Economics.

– Ikke verdt fem potter piss

USA står i den største økonomiske krisen siden depresjonen i 1930-årene, og dette kan koste Donald Trump gjenvalg i november mot demokraten Joe Biden, viser Oxford Economics, som ikke har tatt feil siden 1976, ifølge amerikanske medier som CNN og NBC.

Men Dansk TV2s USA-ekspert tar ikke Oxford Economics rapport for god fisk, og snarere slår han resultatet derfra ihjel.

– Man skal spise mye brød til denne modellen. Jeg vil faktisk gå så langt som å si, at den ikke er verdt fem potter piss til å forstå slagets gang i 2020, sier TV 2s USA-analytiker, Mirco Reimer-Elster til egen kanal.

Oxford Economics konkluderer med at Trump ikke vil klare å få mer enn maksimalt 35 prosent av stemmene, noe Mirco Reimer-Elster fnyser av.

– Jeg vil vedde nærmest hva som helst på, at Donald Trump får mer enn 35 prosent av stemmene på landsplan, sier han.

– Handler ikke kun om penger

Mirco Reimer-Elster konkluderer i likhet med Oxford Economics med at penger betyr mye ved et amerikansk valg, og at arbeidsledigheten landet nå strever med innvirker kraftig, men dansk TV2s USA-ekspert sier at dette valget handler om mye mer enn penger.

– Hvis man utelukkende bygger prognoser på økonomiske faktorer, ignorerer man den kanskje viktigste faktoren, som er den avgrunnsdype polariseringen som definerer amerikansk politikk, sier han til dansk TV2.

Mirco Reimer-Elster ser klart at en president, som håndterer krisene rundt corona-pandemien vil slite, og Oxford Economics har også selv tatt høyde for usikkerheten i årets valgmodell, da man aldri før har laget en lignende modell under en pandemi av denne størrelsen.

– Du skal tilbake til presidentvalget i 1992 (George H.W. Bush) for at finne et presidentvalg, hvor en sittende president fikk under 40 prosent oppbacking på landsplan og 100 år tilbake til presidentvalget i 1920 (James Cox) for at finne en presidentkandidat, som fikk under 35 prosent av stemmene, sier Mirco Reimer-Elster.