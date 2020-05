annonse

Årsaken til vannscooterulykken på Hvaler, hvor to menn døde, er fortsatt ukjent, men ingenting tyder på at den har grunnstøtt.

– Det vi vet, er at vannscooteren ikke er påført skader. Det er ikke noe som tyder på at de har kjørt på noe eller at de har grunnstøtt, sier kriminalsjef Even Klund ved Fredrikstad politistasjon til NTB.

De to mennene ble obdusert mandag, og politiet venter nå på den foreløpige obduksjonsrapporten. Klund håper den er klar i løpet av tirsdag.

Det er imidlertid ikke sikkert at det er mulig å fastslå en årsak til ulykken.

De to mennene, begge i 30-årene og fra Sarpsborg, ble meldt savnet fredag kveld etter sist å ha blitt sett i 19-tiden. De ble funnet døde i sjøen lørdag morgen.

– Vi vet ikke hva som har skjedd i mellomtiden, og hva som har forårsaket det. Vi har ingen vitner, og det kan bli utfordrende å gi et sikkert svar, sier Klund.

Mandag opplyste Klund til Sarpsborg Arbeiderblad at begge mennene hadde på seg redningsvester.

