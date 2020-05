annonse

Når man snakker om uttrykket å skyte seg selv i foten, passer det sjeldent bedre enn med Frp.

Her har vi et parti i fritt fall som har hatt en solid konservativ tilhengerskare i mange år, spesielt under lederskapet til Carl I. Hagen. Men det var da! Hagen klarte under sin tid å styre FRP unna deres liberalistiske ideologi. Hagen kvittet seg nettopp med den liberale fløyen i sin helhet på begynnelsen av 90-tallet. Der Wara var en av verstingene.

Og her ligger nettopp essensen av problemet til FRP. Liberalismen.

Christian Tybring-Gjedde er stadig vekk irritert på sitt parti, han ønsker at de skal gå i en nasjonal-konservativ retning. Han stilte nylig spørsmålet i henhold til fall på meningsmålene, hva gjør vi galt? Jo, Tybring-Gjedde, det skal jeg si deg. Siv Jensen og den liberale fløyen….

Du skjønner, velgerne deres vil ikke ha dem i partiet deres. Tybring-Gjedde skjønner tydeligvis ikke forskjell på ideologier. Konservativ og liberal passer ikke sammen. Så enten må han da kjempe hardt med å forandre ideologien FRP er bygd på, eller så får han gå ut av FRP.

Flere av de i ungdomspartiet FPU har meninger som sikkert hadde passet godt inn i SV og Rødt. Hvorfor kan de ikke få beskjed om å melde seg ut? De har jo åpenbart meldt seg inn i feil parti i så måte. Skremmende å lese uttalelsene til flere av dem. At Frp var en av forkjemperne for den voteringen kan jo også tolkes som et stikk til Krf, men det var en forferdelig dårlig sak å hevde seg på ovenfor Krf.

For her bidrar de ytterligere til å skape et normløst samfunn der man river ned konstellasjonen av kjernefamilien mor-far-barn som er den eneste riktige og naturlige. Slik at noen barn nå må vokse opp uten far, onkel og besteforeldre f.eks. Alt for å tilfredsstille noen enkelte selvrealiserende karrierejagende egoister som setter seg selv og sine egne behov foran alt annet. For jeg hørte ikke mye snakk om barnas interesser fra de som gaulet fra talerstolen på stortinget. Barn er ingen handelsvare og barn er heller ingen menneskerett.

Listhaug av alle stemte for selv om hun var imot, og hun skulle liksom høster stemmer fra de konservative. Hørt noe så tåpelig? Man legger vekk fornuft og logikk bare for å følge partiboka. Typisk politiker og helt håpløst!

Frp går til sengs med kultur-marxistene. Hvem skulle tro det?

Nei, Frp dere går nok sakte men sikkert mot avgrunnen. Heldigvis har vi PDK, Demokratene, Frihetspartiet og lignende som man kan stemme på og som har de riktige verdiene og det ideologiske bakteppet som er sårt savnet i Norge.

Jeg skulle helst sett at vi hadde hatt en folkeavstemning for å gå bort fra å være et parlamentarisk demokrati til og bli et direkte folkedemokrati som Sveits. Dette har vært snakket om i nyere tid. Men inntil det skulle skje, så anbefaler jeg å stemme på de nevnte partiene. Vi trenger massive forandringer i Norge, og det med en gang!