I takt med at ankomsten til det «asiatiske århundret» begynner å ta form, blir presset på EU om å velge side i den pågående stormaktskampen mellom USA og Kina stadig større.

Josep Borrell, EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk og visepresident for EU-kommisjonen, mener at Europa står ovenfor en «eksistensiell krise» som er utløst av COVID-19-krisen.

Borrell tror at pandemien kan betraktes som en «akselerator av historien,» og kan fungere som den endelige katalysatoren til nedgangen til det amerikansk-ledede liberale internasjonale systemet. Han sa at Asia stadig vil bli viktigere i den nye verdensordenen som nå vokser frem, mens han bemerket at Kina raskt blir «mektigere og mer selvsikker».

– Analytikere har lenge snakket om slutten av et amerikansk-ledet system og begynnelsen på et asiatisk århundre. Dette skjer nå foran øynene våre. Hvis det 21. århundre viser seg å være et asiatisk århundre, på samme måte som det 20. århundret var amerikansk, kan pandemien godt huskes som vendepunktet i denne prosessen, sa han.

EUs toppdiplomat kom med kommentarene under den tyske virtuelle ambassadørkonferansen 2020, og ble først rapportert av nyhetsbyrået Associated Press.

Multilateralt samarbeid

Borrell argumenterte videre med at behovet for multilateralt samarbeid «aldri har vært større», men uttrykte også bekymring for at ledelse fra Washington mangler.

– Dette er den første store krisen på flere tiår hvor USA ikke leder den internasjonale responsen. Kanskje de ikke bryr seg, men overalt ser vi økende rivalisering, særlig mellom USA og Kina, sa han.

Valgets kval

Borrell fortsatte med å si at denne økte rivaliseringen ofte har en «lammende» effekt på det multilaterale systemet, noe som gir økt grobunn for konflikter og vetoer snarere enn gjensidig fordelaktig samarbeid. Utenrikssjefen gikk til orde for å unngå å velge side i den pågående stormaktskampen mellom USA og Kina.

– Presset for å velge sider vokser. EU bør stå opp for sine egne interesser og verdier og unngå å bli brukt av den ene eller den andre, sa han.

Nytt forhold

På tross av å ikke ønske å velge side, gikk EUs toppdiplomat likevel til orde for et nytt forhold mellom EU og Kina, og ønsker økt samarbeid med Asias demokratier for å nå det målet.

– Vi trenger en mer robust strategi for Kina, som også krever bedre forhold til resten av det demokratiske Asia. Det er grunnen til at vi må investere mer i samarbeid med India, Japan, Sør-Korea og så videre, sa han.