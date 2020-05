annonse

– Det er vanskelig å stå imot når mediene kjører en unyansert kampanjejournalistikk for å få fram bare én side ved saken.

På Stortinget tirsdag holdt Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann et innlegg som senere ble karakterisert av Høyres Ove Trellevik kalte «tordentalen». Her tok Frp-politikeren fra Viken et kraftig oppgjør med de som ønsker å hente flere migranter uten beskyttelsesbehov til Norge.

Han viste til at de etablerte mediene har skrevet saker for å sanke sympati for de som befinner seg i Morialeiren i Hellas, der det hovedsaklig befinner seg migranter uten beskyttelsesbehov etter flyktningkonvensjonen.

– Det har helt utvilsomt vært et enormt press på de politiske partiene i denne saken. Det er vanskelig å stå imot når mediene kjører en unyansert kampanjejournalistikk for å få fram bare én side ved saken, sa Helgheim.

Han kritiserte også de andre partiene og kom med et kraftig stikk til sin tidligere regjeringspartner Høyre.

– Det kreves ryggrad for å stå opp imot feilinformasjon og desinformasjon i disse vanskelige sakene, og jeg var veldig lenge glad for at partiene, de store partiene i Norge, stod støtt på en ansvarlig og fornuftig politikk, nemlig at det ikke er en god løsning å hente asylsøkere fra Hellas til Norge, sa Helgheim.

Uttalelsene falt under debatten om innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Audun Lysbakken om å evakuere barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge og å støtte og bidra til den humanitære løsningen varslet av den tyske regjeringen og Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om solidaritet med Hellas og hjelp til barn som er i flyktningleirer.