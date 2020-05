annonse

Jeg tok toget til Oslo S en kveld og tenkte at oppholdet skulle bli riktig så bra. Toget var som vanlig fylt opp med slitne mennesker som hadde jobbet i mange timer eller vært sosiale og som bare ventet på å slenge seg på sofaen og lade opp til andre viktige oppgaver.

Rett foran meg sitter det en gjeng med ungdommer som ikke bare er høylytte, men de veksler mellom å snakke norsk og setninger fra det arabiske språket. «Bismillah, hørte du hva den jævla kødden gjorde på skolen,» sier den ene ungdommen. «Wallah, han er snitch,» sier en annen.

Ordet snitch er engelsk og kan direkte tolkes som sladrehank. Når en kriminell avslører noe om andre kriminelle i samme miljø, pleier snitchen å få lide. Det er der ordtaket «snitches get stiches» kommer fra. I slike miljøer er politiet fienden og rettsstaten likeså. Nåde den som sladrer og avslører gjengens beskyttede hemmelighet. Du mister både ansikt og kanskje trygghetsfølelse dersom du skulle “sladre”

Det disse ungdommene hadde tilfelles var at alle hadde innvandrerbakgrunn.

Jeg har som vane å følge med på omgivelsene og være «våken» når jeg ferdes i det offentlige for å redusere faren for ubehageligheter. Det har hendt at folk har skreket stygge ord etter meg og forsøkt å ta tak i meg i Oslo. Disse ungdommene hadde tydeligvis en avtale, og den tok de på alvor. I det vi går av toget løper de i full fart, og jeg tenker ikke mer på det. Jeg går ut i nærmest utgang går forsøker å rekke mine avtaler.

I det jeg går ut ser jeg flere politimenn og kvinner løpe inn i hovedinngangen ved Egon i Oslo S. Da hadde jeg stått en liten stund og snakket i telefonen for å avtale neste treff. Videre leser jeg om dette i ulike aviser, deriblant i Resett, om at det var nærmest 100 ungdommer som samlet seg for å slåss. Så går det opp for meg at noen av de ungdommene som satt foran meg faktisk skulle delta i organisert slåsskamp med andre ungdommer.

Men når jeg ble spurt etterpå om alle ungdommene hadde innvandrerbakgrunn, fikk jeg ikke til å bekrefte dette. Det satt langt inne for meg å bidra til mer stigmatisering av allerede utsatt minoritet. Jeg unngikk stort sett alle kommentarfelt der dette ble diskutert for å ikke bli satt i lojalitetskonflikt.

I et kommentarfelt hos Halvor Fosli blir jeg spurt om jeg så om det var noen etniske norske der siden jeg eksplisitt hadde uttalt at jeg så litt av det som skjedde Oslo S den kvelden. Det svarte jeg ikke på. Poenget er ikke hva motivet for å unngå debatt den gang var, men hva som bidrar til at vi unngår å gå inn i debatter som omhandler innvandring, kultur og særlig islam. Vi som er opptatt av disse temaene ønsker ikke å bidra til verken stigmatisering eller splittelse, men så er det veldig vanskelig å unngå akkurat det når du ikke kan forfalske fakta.

I det siste har det blitt skrevet en del om gutter fra Oslo som fyller opp ungdomsfengslene.

Kostbare plasser som koster opp mot 20.000 kroner i døgnet, der vi skal beskyttes mot ungdommen. Noen av Norges farligste barn sitter i Bjørgvin fengsel i Bergen, og disse sitter inne for drap, voldtekt, knivbruk og grov vold. En av disse ungdommene har jeg hatt nært og personlig forhold til, og hun sitter inne for drapet på 17 år gamle Marie Skuland.

Drapskvinnen er dømt i 12 års fengsel og soner nå sammen med Norges farligste barn og ungdom. Hun også var utsatt for grov omsorgssvikt og lite oppfølging fra voksenpersoner. 11 av de 35 som soner i Bergen er fra Oslo, og fengselsbetjenten sier at de verken har respekt for autoriteter eller regler. De presser systemet til det ytterste og lager egne regler. Disse ungdommene tjener på slike miljøer fordi de både får tilhørighet og økonomiske vinning.

I gjengen blir man tatt imot med omsorg, bekreftelse og får et sted å henge. Noe de ikke fikk hjemme, og selv om dette kan høres ut som en unnskyldning for deres groteske handlinger, så er det en forklaring på hvorfor de har blitt slik de har blitt. Vårt samfunn er en særegen virkelighet som oppstår når individet får tilhørighet. Miljøet tilbyr noe samfunn ellers aldri kommer til å klare å tilby disse rebelske rotløse ungdommene. Dette er brorskap, dette er blodsbånd og kjærlighet. Det norske systemet stiller svakt og vil aldri klare å vinne over disse ungdommene.

Men det må være noe annet rettssystemet kan gjøre for å statuere et eksempel til skrekk og advarsel?

Det er et velkjent problem at segregasjon og parallellsamfunn dominerer mange steder i Oslo, der vestkanten er velstående og østkanten lider av fattigdom. De ulike sosiale forskjellene har ført til at en gruppe mennesker har samlet seg i noen områder der prisene og miljøene er overkommelige for en del innvandrere.

Når visse områder bærer preg av overvekt av innvandrere, blir disse ghetto-lignende tilstandene en realitet disse ungdommene må forholde seg til. Uten myndighetenes innblanding, får både ukultur og kriminalitet foregå uforstyrret. Vi ser nå konsekvensen av at mennesker med lite ressurser konsentreres i samme nabolag.

Uten myndighetenes innblanding, vil også fattigdom gå i arv, og vi vil på en måte aldri bli kvitt problemet med segregering og kriminalitet i disse nabolagene. En del av disse guttene har ingen plass å gjøre av seg når boligene er små og foreldrene sitter inne med søstrene i de bittesmå leilighetene. Dette er ingen unnskyldning for deres atferd, men det er storsamfunnet som må ta konsekvensen av at disse ungdommene «kjeder seg».

Å bryte opp ghettoer, flytte innvandrere ut i andre deler av landet og ansvarliggjøre foreldrene er starten på endring av tilstanden. Det høres kanskje drakonisk ut, men vi har neppe annet valg om ikke situasjonen skal komme helt ut av kontroll.