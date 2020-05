annonse

I fjor høst gikk Abid Raja til kraftig angrep på Frp og anklaget partiet og enkeltpersoner for å drive «brun propaganda». Nå har han blitt kulturminister og har gått til angrep på vanlige nordmenn som har kritisert NRKs direktesendte feiring av den islamske høytiden Id, et program NRK kalte «Festen etter fasten». Kritikken mot sendingen viser angivelig at «grumset eksisterer,» ifølge Raja.

I sin kronikk er Raja full av lovord om islam og at NRK som den første allmenkringkasteren i den vestlige verden «viet en kveld til feiringen av slutten på fasten.»

«For meg er det nettopp det som er det aller vakreste med unge som vokser opp med ramadan i dag. At man først kjenner på sulten for å utvikle empati med de svakerestilte i verden, før det kulminerer med en fantastisk id-feiring, der man ifølge tradisjonen gir én tredjedel av offerlammet til de fattige og hvor almisse er én av de fem søylene i Islam. Det var en historisk begivenhet da allmennkringkasteren vår, som den første i et vestlig land, viet en kveld til feiringen av slutten på fasten,» skriver han.

Videre gjentar Raja noe som har blitt en vane for ham, og det er å beskrive hvor mye rasisme han har blitt utsatt for i Norge.

– Når kan jeg si «mitt Norge»? kaller han kronikken sin. Han føler seg ikke velkommen her. «Du er ikke nordmann, dette er ikke ditt Norge, dra tilbake dit du kommer fra, muslimjævel, pakkis», er den beskjeden han føler å ha fått.

At det er rasisme og ufinheter som kommer fra enkelte nordmenn, er åpenbart riktig og beklagelig. Men rasismen som går motsatt vei, er ikke mindre – tvert imot. Det er i Rajas eget pakistanske miljø at inngifteprosenten er høyest. Over førti prosent av norskpakistanerne gifter seg med sin egen kusine. Det sier noe om fordommene mot andre, fremmede.

Kriminell

Og Raja har selv innrømmet at han har vært del av kriminelle ungdomsmiljøer, er det da så rart om han har fått negative reaksjoner tilbake? Blant annet var han med på ran og mishandling. Så kanskje de negative reaksjonene du møtte, kom av at du var kriminell, snarere enn at du var mørk i huden og muslim, Abid?

Men ingen ting av dette ber NRK kulturministeren kommentere på i kronikken. Han får ture frem med sine rasistpåstander om nordmenn uten motforestillinger.

Islam

Og så er det islam og muslimer i Norge, da. For den tårevåte versjonen av islam Raja beskriver, som omsorgsfull overfor de fattige, viser i beste fall bare en mindre side av islam både i fortid og nåtid.

For Raja vet utmerket godt at nordmenns motvilje mot islam skyldes kunnskap vi har om hvordan islam oppsto som en voldelig sekt knyttet til en «profet» som massakrerte jøder og tok kvinner som sexslaver. Profeten Muhammed hadde også samleie med en barnebrud yngre enn ni år.

I senere år har islam legitimert og inspirert flere grusomme regimer samt en bølge av terror i vestlige land. At noen av oss da reagerer når NRK i helt ukritiske ordelag fremstiller islam i en glansbildeversjon, skulle bare mangle. For slike sendinger bidrar til å forlede folk om hva islam faktisk er. Ja, det forleder også og ikke minst de unge her i landet som vokser opp med islam.

Og Raja har selv beskrevet hva han opplevde av islam og sitt pakistanske miljø under oppveksten i Norge. Det gjorde han i en kronikk i Aftenposten for noen år tilbake. Og det han beskriver er noe som gjør vår skepsis mer enn berettiget.

Ikke-muslimer er «fritt vilt»

I kronikken sin fra 2012 omtaler Raja det «hat» han hadde til det han beskriver som «amerikanere, jøder, indere og homofile». Han hadde ikke møtt slike mennesker selv, skrev Raja. Nei, det var noe han ble «lært allerede i tidlige barneår.» Ja, ikke bare Abid Raja, for «slik er oppveksten til muslimske gutter flest,» skriver han.

– Som barn får vi gutter innprentet at om noen krenker din profet, så er den personen fritt vilt. Han skal kunne tas, slås, skytes, drepes.

Det er «viktig for ikke-muslimer at de forstår den «muslimske» tankegangen», skrev han.

«Hva hørte jeg i diskusjoner som 16 år gammel ungdom da USA gikk til krig mot Irak for første gang? Jo, at USA er den store satan! USA er muslimenes største fiende. De vil oss vondt, de vil marginalisere og drepe oss. Og hvem drives USA av, jo, ––. Ergo er jøder også muslimenes fiender. Homofile var noe virkelig æsj, der hadde samme kjønn seg med hverandre og Gud hadde fortalt at slikt fortjente dødsstraff. Dette ble vi lært allerede i tidlige barneår. Og som barn av pakistanere oppdratt i pakistansk miljø er det ikke rart å vokse opp med antipatier mot India og indere. Som barn får vi gutter innprentet at om noen krenker din profet, så er den personen fritt vilt. Han skal kunne tas, slås, skytes, drepes.»

Raja påstår altså at gutter får innprentet at om noen krenker profeten Muhammed så er den personen «fritt vilt». Han skal kunne «slås, skytes, drepes.»

– Når dette er retorikk man som barn og ungdom får servert, må ikke-muslimer forstå at det ikke er rart om man vokser opp og hater amerikanere, jøder eller homofile, ei heller er det rart om man er villig til å drepe dersom profeten krenkes, skrev Raja og fortsatte:

– Dette kommer inn med morsmelken, især til guttebarn. Bevisst? I alle fall ubevisst. Det er taus kunnskap som overføres mellom generasjoner i møte med andre muslimer, i moskeene, på gatekjøkkenet, på reise til foreldres opprinnelsesland, som observant av voksnes diskusjoner, som deltager i diskusjonene selv.

For de av oss som kjenner litt til muslimske land, kulturer og mennesker så er det Raja sier ingen overraskelse. Han beskriver bare at muslimer i Norge i stor grad oppdrar barna sine her slik deres slektninger gjør i deres hjemland. Det er de samme konspirasjonsteoriene om USA og om jøder, og om muslimer som ofre.

Sunn skepsis

Raja påpeker selv at NRK er den første kringkasteren i den vestlige verden som markerer slutten på ramadan på denne måten. Det er ikke rart folk reagerer. Ingen annen «innvandret religion» enn islam har heller fått denne sendeflaten på NRK. Og ingen har vel strengt tatt fortjent den mindre med tanke på hva den islamske ideologien går ut på og i hvor stor grad den strider mot de verdiene som var i Norge tidligere.

Dessverre er dette noe NRK ikke forstår og de løper en fascistisk ideologis ærend og det til applaus fra sin egen sjef, kulturminister Abid Raja.