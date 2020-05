annonse

annonse

Hulda Holtvedt er i talsperson i Grønn Ungdom. Hun er fra Oslo og har gått på Oslo Katedralskole.

Holtvedt er født i 1999 og er tredje vararepresentant for MDG til Stortinget, den 7. mars 2019 ble hun yngste parlamentariske leder noensinne i Norge, og utmerket seg da hun brukte ordet «flopp» i sin tordentale, skriver Wikipedia.

Les også: Jon Georg Dale sammenligner koronakrisen med MDGs drømmesamfunn

annonse

Hulda Holtvedt mener at norsk klimapolitikk er et selvbedrag, og at vi har lullet oss inn i et eventyr om at vår olje ikke er som annen olje. Men hun sier at Norge allerede har tøyd den klimapolitiske strikken så langt vi kan.

– Denne falske historien gjør det mulig for oss å fortsette å leve som om vi hadde tre jordkloder, uten særlig dårlig samvittighet, sier hun til Aftenposten.

Les også: Jan Petter Sissener: Velkommen til MDGs drømmeverden

Men pandemien har vist henne at vi deler en felles kriseforståelse, da finnes det nesten ingen grenser for hvor mye vilje, penger og dugnadsånd vi har i Norge. Hun mener at vi må endret måten vi lever på, jobber på, forbruker og reiser på i løpet av ekstremt kort tid. Det må gjøre for å skape et samfunn som er trygt for alle. Hulda Holtvedt påstår også at 1 av 3 vil se samme handlekraft hos politikerne i klimakrisen.

annonse

– Å stanse klimakrisen er det mest nødvendige og mest lønnsomme prosjektet i vår tid, hevder hun.

Hvert eneste år vi har latt være å handle, men fortsatt å bygge motorveier, rullebaner og oljeplattformer, har vært et tapt år, sier talspersonen i Grønn Ungdom til Aftenposten og legger til at nå er kloden på vippepunktet, og det naive i denne situasjonen er å tro at klimakrisen løser seg selv.