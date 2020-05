annonse

Det vestlige demokratier er igjen truet av mørke krefter. Vedlagte artikkel er, etter min mening, både tankevekkende og lesverdig. Den er om Churchill og viser hvor nær vi var ved å underkaste oss totalitære krefter forrige gang.

Men hvor kommer truslene fra denne gang? Hvilke krefter er det i dag som truer de vestlige demokratier?

Er det en forestående supermaktkonfrontasjon mellom Kina og USA, eller mellom Kina og Russland på den ene siden og USA og Europa på den andre siden som da Tyskland og Japan sto mot de vestlige demokratier for 80 år siden? Eller vil kanskje EU gå med Kina denne gang?

Er det Ungarn, Slovenia og Polen og fremveksten av populistiske partier i Europa, eller er det globaliseringen, nedbyggingen av nasjonalstaten og overføringen av selvråderett og suverenitet til internasjonale konføderasjoner som EU og FN?

Er det intoleranse og fremmedfrykt, eller er det konsekvensene av de store demografiske og samfunnsmessige omveltningene og økonomiske kostnadene som følger med innvandringen?

Er det den generelle sekulariseringen av samfunnet eller er det den økte innflytelsen fra en totalitær religion og politisk ideologi klart i strid med menneskerettighetene og demokratiet?

Er det politikerforakt og velgere som ikke setter pris på arbeidet de folkevalgte utfører for fellesskapet, eller er det det representative demokratiet som svikter ved utviklingen av en profesjonell politikerstand av partibroilere og yrkespolitikere og en politisk elite med stadig sterkere oligarkiske trekk?

Er det hatprat og intoleranse, eller er det ensrettede media som har sviktet sin demokratiske oppgave som den fjerde statsmakt og maktens vokter, BigTech som overvåker og kan styre våre meninger og en politisk elite som krever meningsmonopol og som søker å innskrenke ytringsfriheten til folk flest?

Er det klimafornektere og miljøsvin som vil fortsette å forurense kloden og forsere farten mot dommedag ved å opprettholde aktiviteten i Nordsjøen, eller er det klimafanatikere som nekter å forholde seg til det faktum at temperaturen på jorden alltid har variert og at den først og fremst varierer med solaktiviteten?

Er det militarisme og misforstått frykt for at landets og befolkningens sikkerhet ikke blir ivaretatt, eller er det kortsiktige og ansvarsløse politikere som prioriterer bort vår sikkerhet til fordel for kostbare kulturbygg, en bistand som skaper bistandsavhengighet og ikke utvikling og milliarder som sløses bort til NGOer og et dekadent kulturliv og til en rekke andre mindre viktige, men mer velgervennlige saker?

Det er viktig å tenke gjennom disse tingene. Det er det vi gjør her på Resett sine sider. Trusselen mot det vestlige demokratiet synes denne gang i vel så stor grad å komme innenfra som utenfra. Men nå som den gang har vi ikke noe annet valg enn å stå opp mot truslene, slik våre foreldre og besteforeldre gjorde for 80 år siden.