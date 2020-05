annonse

annonse

Det er heller ikke spørsmål om «ditt Norge» om NRK skal ha sending om en islamsk høytid. Hva hver enkelt individ føler eller gjør angår ikke allmennheten. I Norge er religion en privatsak.

– Vi var mange som ble rørt av den historiske id-markeringen på NRK. Men dagen etter meldte ubehaget seg da jeg leste om «klagestorm» etter programmet, skriver Abid Raja på NRK Ytring og sier videre.

– Grumset eksisterer. Følelsene er vanskelig å gjøre noe med. Ved to store anledninger denne måneden har jeg selv følt på at jeg ikke har turt å si «mitt Norge» eller «landet mitt» fordi jeg vet at det vil komme negative reaksjoner.

annonse

I Norge, som Raja ønsker å være sitt land – som det også forøvrig er, så er religionsfriheten en del av ytringsfriheten.

NRK skal være en allmennkringkasting, og det betyr i praksis at den skal være for alle. Ja også for muslimer, selvfølgelig. Men det blir som Fjernsynsteateret i monopoldagene, eller kritikken over at det er for mye fotball på TV. Folk skal få lov til å si sin egen mening om det NRK sender, og det helt uten at kulturminister Raja skal lage en sak ut av det.

Derfor er det litt upassende se at kulturministeren reagerer på en slik måte overfor seernes respons. Programmer med et tydelig religiøst innhold er sjeldent populært – nordmenn er ikke så opptatt av det lenger. Slik har det blitt gjennom årene i Norge.

Så vennligst kulturminister ikke lag noe mer ut av den saken. I alle fall spar oss for begreper som «grums».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474