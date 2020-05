annonse

I en artikkel i Dagens Næringsliv gis det inntrykk av at nordmenn sparer for mye. De har spurt to sjeføkonomer, som i sterke ordelag oppfordrer folk til å bruke mer penger på forbruk. Men henger det på greip?

«Folk putter penger i banken som aldri før. DNB Markets anslår at nordmenn i år vil spare 14,4 prosent av disponibel inntekt, sammenlignet med 6,4 prosent i 2019,» skriver DN innledningsvis.

– Dette kommer ikke nødvendigvis av et ønske om sparing, men fordi mulighetene til å bruke penger er kraftig innskrenket. Men det er rimelig å tro at spareviljen fremover vil være høy på grunn av økt usikkerhet om fremtiden, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets som beregner at sparingen i år blir på 232,4 milliarder kroner, mot 103,2 milliarder i 2019.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank forteller DN om en firedobling av sparingen i mars i 2020, den første coronamåneden, sammenlignet med mars 2019.

– Det er veldig bekymringsfullt hvis sparingen fra mars vedvarer. Men den store frykten fra mars er vi ikke så redd for etter å ha sett de første tallene fra april, sier Jullum.

DNBs sjeføkonomi Kjersti Haugland sier til DN det er avgjørende for «styringsfarten» i økonomien «at folk bruker penger og sørger for etterspørsel og trygger arbeidsplasser.»

– Det er naturlig at folk nå er forsiktige, men angstsparing er en bekymring. Det er bedre for økonomien at forbrukerne holder hjulene i gang, sier Haugland.

DN skriver også at «Rekordhøy sparing bekymrer økonomene i mange EU-land, som er i mye dypere økonomisk krise enn Norge.»

Kommentar

Leser man denne DN artikkelen kan man få inntrykk av at nordmenn sylter ned penger på konto i banken. «Bruk mer penger,» er budskapet. Dere sparer for mye!

Men realiteten er at sjeføkonomene de har intervjuet, som begge jobber i banker som lever av å låne ut penger, DNB og Danske Bank, unnlater å fortelle at norske husholdninger allerede har skyhøy gjeld. I mai ifjor sto den i 3529 milliarder kroner, eller en gjennomsnittlig gjeld per voksne nordmann på cirka 866.000 kroner.

Som tabellen fra OECD viser har norske husholdninger nest høyest gjeld i hele OECD (og dermed i praksis i verden) på hele 239 % av disponibel inntekt. Bare Danmark ligger over Norge.

Når bankenes økonomer snakker om «sparing», vil jeg tro de fleste tenker at det er innskudd i banken. Men realiteten er at man i begrepet sparing også inkluderer nedbetaling av lån – det vil si reduksjon i gjeld.

Som Finans Norge skrev for noen år siden:

«Husholdninger kan velge å bruke sin disponible inntekt til enten konsum eller sparing. Sparing er enkelt forklart “ikke-forbrukt inntekt”, og husholdningene kan spare ved for eksempel å øke sine bankinnskudd eller anskaffe andre finansielle eiendeler. I Norge er det også svært vanlig å spare i egen bolig ved å betale avdrag på boliglån. Da vil sparingen direkte redusere størrelsen på bruttogjelden, og sparingen og bruttogjelden er derfor ikke uavhengige størrelser».

Og med tanke på at nordmenn allerede har verdens nest høyeste gjeldsgrad kan det knapt være en ubetinget katastrofe for økonomien om de nå benytter muligheten til å redusere denne skyhøye gjelden.

Og det er ikke bare jeg som mener dette. Finanstilsynet har i flere år advart mot nordmenns høye gjeld og hvilken sårbarhet det er for norsk økonomi, for bankene og selvfølgelig for folk flest. I Finansielt utsyn for desember 2019 skriver de følgende:

«Høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig sårbarhet for finansiell stabilitet i Norge. Mange husholdninger har meget høy gjeldsbelastning og begrensede finansielle buffere. Med et fortsatt lavt rentenivå er det en fare for at sårbarheter i husholdninger og foretak vil kunne øke i årene fremover.»

Gjeldsveksten for husholdningene i Norge har ifølge SSB vært over fem prosent de siste årene og oversteget økningen i disponibel inntekt hvert eneste år.

– Både mislighold og tap på forbrukslån øker. Det er stor fare for at sårbare husholdninger tar opp forbrukslån med høy rente som de senere ikke vil være i stand til å betjene. Dette kan føre til stor personlig belastning for den enkelte låntaker og utlånstap og tap av omdømme for bankene, sa finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen så sendt som i desember i fjor.

Bukken og havresekken

Bankene har i årevis drevet en kampanje for at folk skal ta opp mer lån. Det er det de tjener penger på. Og norske medier har spilt på lag, ikke minst med stadige artikler om hvor «hett» boligmarkedet. Med seg i den jobben har de ulike «eksperter» som uttaler seg om hvor mye prisene vil stige fremover. Disse ekspertene er stort sett eiendomsmeglere eller de samme sjeføkonomene i bankene som vil låne ut mer penger til folk.

De faktiske tall viser at nordmenn har skyhøy gjeld. Vi har også en total boligmasse som med dagens prisnivå er verdsatt til mer enn 8 500 milliarder kroner i 2019 ifølge Eiendom Norge. I samme år var bruttonasjonalproduktet i Norge på 3 025 milliarder kroner. Det vil si at samlet boligverdi med de markedsprisene var 2,82 ganger så høyt som BNP.

I USA er boligene til sammenlikning bare verdt 1,5 ganger så mye som BNP og i Storbritannia 2,5 ganger så mye. Det er ikke mange land som har et mer overvurdert boligmarked enn Norge. Dog i Australia har de en enda større boble, der er total boligverdi over 3,3 ganger BNP.

Husholdningenes totale gjeld i 2019 var på 3 529 milliarder kroner. Det utgjorde 41 prosent av markedsverdien på boligmassen det året. Men over 1,16 ganger BNP. Men skulle boligprisene i Norge synke ned til samme nivå i forhold til BNP som i USA, vil boligmassen «kun» være verdt 4 500 milliarder, og det er kun 28 % mer enn den totale gjelden. Folks opplevelse av «rikdom» kan derfor være nokså sårbar her i landet.

På en slik bakgrunn blir det i beste fall risikabelt å skulle følge sjeføkonomenes råd til nordmenn om å redusere sparingen ytterligere. De har selvsagt rett i at folks forbruk påvirker sysselsettingen og at hvis folk heller nedbetaler gjeld enn å gå på restaurant og kjøpe seg klær, kjøleskap og tv-er så vil varehandelen slite mer.

Men realiteten var vel at nordmenn i likhet med, og kanskje i større grad, enn de fleste andre i den vestlige verden, allerede hadde lagt seg på et for høyt forbruk og en for lav sparerate i forhold til det som på lang sikt er bærekraftig.

Sjeføkonom Jullum i Danske Bank mener altså at det er «veldig bekymringsfullt hvis sparingen fra mars vedvarer.»

Jeg tror egentlig tvert om: mer sparing er bra. Og det er nok også Finanstilsynet enig i.

Problemet er blant annet at norske medier ikke klarer å heie frem noe annet enn en stadig økende gjeldsgalopp. Dermed har vi blitt en nasjon som tror det er bra å ha mest mulig gjeld og minst mulig sparing.

Hva skjedde egentlig med den protestantiske etikk?