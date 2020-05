annonse

NRKs mangeårige programleder Ole Torp jubler etter at twitter tar i bruk omstridt «faktasjekk» på Trumps meldinger.

Twitter-saken ble først kjent gjennom en NTB-melding onsdag morgen.

I NTB-saken hevdes det at Trump har kommet med «mange falske anklager og fornærmelser», og at Twitter nå skal ha tatt i bruk en metode som markerer meldinger de anser som «villedende».

Bakgrunnen for Twitter-grepet mot presidenten er en feide mellom demokratene og republikanere som er uenige i spørsmålet om å kunne stemme via posten. President Trump og republikanerne har reagert sterkt på forslaget om stemmegivning via post, og hevder dette kan gjøre valgfusk enklere.

Da Trump tvitret om faren ved å akseptere stemmegivning via posten, ble meldingen stemplet som «falsk» av twitter.

– Trump kom med falske anklager da han hevdet at stemmegivning via posten kan føre til valgfusk. Faktasjekkere hevder at det er ingen bevis for at stemmegivning via posten kan føre til valgfusk, heter det i den nye «domstolen» til twitter.

Trump mener twitter blander seg inn i årets presidentvalg og viser til uriktige faktasjekking fra CNN og Washington Post. Begge de to som er svært Trump-kritiske.

….Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Jubel

I Norge er det stor jubel både blant politikere og journalister etter twitters Trump-grep.

Ap-politikere Cathrine Palm Spange hyllet twitter og skriver at det var «knallbra» at Trumps meldinger blir stemplet som villedende.

Meldingen ble delt av NRK-profil Ole Torp.

NRK-veteran Torp har i mange år vært en stor motstander av president Donald Trump. NRK-programlederen jobbet 15 år i Dagbladet før han ble belønnet med fast stilling i NRK i 1991.

