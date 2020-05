annonse

Mushtagh Hosseini kom til Sverige fra Afghanistan som enslig mindreårig asylsøker når han var 16 år gammel. Han er i dag talsmann for Barnrättsdelegationen, et forum for dialog mellom Regjeringen og sivilsamfunnets organisasjoner i Sverige som arbeider med barns rettigheter.

I 2012 ble Hosseini dømt for mishandling, ulovlig å ta seg inn på andres eiendom og utilbørlig opptreden. Sammenlagt ble straffen på 2000 svenske kroner, skriver Nya Tider.

Mushtagh Hosseini har flere ganger opptrådt offentlig og da under navnet «Musse» Hosseini, slik at hans kriminelle fortid ikke skulle bli belyst. Mishandlingen han er dømt for skjedde på T-banen hvor han forsøkte å få med seg en da 16 år gammel jente til en leilighet. Han holdt henne fast og tok vesken med mobiltelefonen og lommeboken slik at hun ikke kom seg unna. Under basketaket gav Hosseini jenta en ørefik så hun mistet øredobben og fikk et merke på kinnet.

Noen måneder etter denne hendelsen oppdaget jenta til sin store skrekk lyder under sengen sin. Hun beskrev scenarioet som fra en skrekkfilm da hun tittet under sengen og oppdaget at Hosseini lå der.

På bussen mellom Stockholm og Norrtälje kontaktet en passasjer politiet og fortalte om en mann som satt og tittet på pornofilm på sin mobil samtidig som han onanerte. Da politiet pågrep mannen, innrømte han forholdet. Det var Hosseini.

Noen år senere beskrev SVT Hosseini på følgende måte:

«Han er karismatisk, sprudler av energi og fremstår som et fremtidig politikeremne.»