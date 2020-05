annonse

President Donald Trump er rasende over at Twitter har merket to av meldingene hans som villedende og truer nå med å stenge sosiale medier.

Tirsdag tvitret Trump at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Twitter la til en lenke til fakta som viser det motsatte, noe som får presidenten til å rase.

– Republikanere føler at sosiale medier totalt utestenger konservative stemmer. Vi vil regulere dette strengt eller stenge dem helt ned for å hindre at så skjer, tvitret Trump onsdag.

USAs president kan ikke på egen hånd regulere eller stenge selskaper. Slike grep må eventuelt tas av Kongressen eller det føderale forvaltningsorganet for telekombransjen, Federal Communications Commission.

Da Trump kom med trusselen, gjentok han sine ubegrunnede påstander om at stemmegivning per post vil føre til valgfusk. Presidenten har selv rundt 80 millioner følgere på Twitter og har ikke utdypet trusselen om å regulere eller stenge sosiale medier.

Mikrobloggtjenesten har lenge vegret seg for å gjøre noe med Trumps mange uriktige påstander. Nå har Twitter altså lagt til kontekst til to Twitter-meldinger fra den amerikanske presidenten som handler om stemmegivning.

Presidents valgkampsjef Brad Parscale anklaget på Twitter mikrobloggtjenesten for å være partisk og fastslo at de har trukket sin reklame på Twitter for månedsvis siden. Twitter la imidlertid i november 2019 ned et forbud mot politisk reklame.

