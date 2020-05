annonse

For første gang i historien, har Twitter merket en påstand i en tweet fra en amerikansk politiker som «usann» – en milepæl for ytringsfriheten på internett uansett hvordan man ser på det.

Da president Donald Trump fastholdt i en tweet på tirsdag at stemmegivning via post kan føre til økt potensial for stemmesvindel, ble den merket som «misvisende» eller «ubegrunnet» av Twitter – til manges store overraskelse.

Under tweeten til Trump dukket det opp en lenke hvor det står: «Få fakta om stemmegivning via post». Når man trykker på lenken, blir man videresendt til en side hvor det populære sosiale mediet kaller Trumps påstand for «ubegrunnet». Twitter refererer til «CNN, Washington Post og andre», som siterer «eksperter» som har konkludert med at stemmegivning via post «veldig sjelden fører til valgsvindel».

Merkingen har vakt stort sinne blant konservative krefter i USA, og flere mener at tiltaket er skreddersydd regel kun rettet mot Trump.

– Twitter kom med en regel som gjelder én person. De behandler ham ikke slik de behandler alle andre. De kom med et eget regelverk bare for ham – faktasjekking – fordi de er for redde for han til å slette tweeten eller suspendere ham, sa Michael Pachter, forskningsanalytiker ved Wedbush Securities, til FOX Business.

President Trump er selv rasende og anklager Twitter for å forsøke å blande seg i det amerikanske presidentvalget. Han kaller det hele for et «angrep på ytringsfriheten» og lover at han ikke kommer til å akseptere denne praksisen som president, og sverger til kamp.

Lekket notat

Twitter har fortsatt ikke kommet med en offentlig uttalelse om den nye praksisen, men et notat om en mulig innføring av en slik praksis ble lekket til NBC tidligere i år. En artikkel publisert 13. februar tar for seg det foreslåtte merkesystemet, som sikter på å bekjempe «løgner og misinformasjon lagt ut av politikere eller andre offentlige personligheter.»

Ifølge notatet vil feilinformasjonen bli korrigert med en lenke plassert direkte under den relevante tweeten – akkurat slik som var tilfelle med president Trumps tweet. Faktasjekkingsprosessen vil bli foretatt av «verifiserte faktasjekkere og journalister», samt muligens andre brukere som vil delta i en ny «fellesrapporteringsfunksjon», som notatet hevder er «som Wikipedia.»

– Vi utforsker en rekke måter for å adressere feilinformasjon og gi mer kontekst for tweets på Twitter. Feilinformasjon er et kritisk spørsmål, og vi vil teste mange forskjellige måter for å bekjempe det, sa en ikke-navngitt talsperson for Twitter til NBC den gang.

Covid-19

Selv om det er første gang at Twitter nå merker en tweet fra en høytstående amerikansk politiker som «usann», har det sosiale mediet allerede innført en praksis for å merke «tweets som inneholder omstridt eller misvisende informasjon relatert til covid-19.»

Yoel Roth, Twitters sjef for sideintegritet, og Nick Pickles, direktør for global offentlig politikk og utvikling, skrev et blogginnlegg publisert 11. mai, som tar for seg den nye praksisen. De oppgir at Twitter ønsker å «gi ytterligere kontekst og informasjon om tweets som inneholder omstridt eller misvisende informasjon relatert til covid-19» – for å begrense spredningen av «innhold som er i direkte konflikt med veiledning om covid-19 fra autoritative kilder fra global og lokal folkehelseinformasjon.»

Les også: Trump-administrasjonen med tiltak mot sensurering av konservative stemmer på sosiale medier

Praksisen rettferdiggjøres med at Twitter ønsker å «gjøre det enkelt [for brukerne] å finne pålitelig informasjon på Twitter og begrense spredningen av potensielt skadelig og villedende innhold». Selskapet vil at kommunikasjonsplattformen skal fungere som et verktøy for å finne fakta som kan anvendes til å ta informerte beslutninger.

Merkelappene

Twitter har identifisert tre hovedgrupper av informasjon og påstander som vil bli merket på forskjellige måter i sammenheng med covid-19.

Villedende informasjon : «Uttalelser eller påstander som er bekreftet å være usanne eller villedende av fageksperter, for eksempel offentlige helsemyndigheter.»

: «Uttalelser eller påstander som er bekreftet å være usanne eller villedende av fageksperter, for eksempel offentlige helsemyndigheter.» Omstridte påstander : «Uttalelser eller påstander hvor nøyaktighet, sannhet eller troverdighet er omstridt eller ukjent.»

: «Uttalelser eller påstander hvor nøyaktighet, sannhet eller troverdighet er omstridt eller ukjent.» Ubekreftede påstander : «Informasjon (som kan være sann eller usann) som er ubekreftet på det tidspunktet som den deles.»

Selskapet oppgir at det vil fortsette å introdusere nye merkelapper hvis behovet oppstår.

Milepæl

Det er kanskje ikke ulogisk å bruke Twitters praksis relatert til covid-19 som en pekepinn på hvordan kommunikasjonsplattformen vil forholde seg til generell (feil)informasjon fremover.

Om Twitter vil begynne å aggressivt merke «villedende», «omstridt», eller «ubekreftet» generell informasjon fremsatt av høytstående amerikanske politikere og offentlige personer fremover, gjenstår å se.

Merkingen av president Trump tweet på tirsdag er uansett en milepæl for hvordan ytringsfriheten på Twitter vil bli regulert fremover – uansett hvor man måtte mene om denne saken.