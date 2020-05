annonse

Arbeiderpartiet ønsker at støtten til oljenæringen skal vare lenger enn det regjeringen har foreslått.

– Arbeiderbevegelsen står samlet om at oljeselskapene må få utløst mer penger. I tillegg må industriarbeiderne få garantier om arbeid i Norge, sier Aps nestleder og finanspolitiske talsperson Hadia Tajik til NRK.

Til gjengjeld vil Arbeiderpartiet blant annet øke overskuddet selskapene kan ha uten å betale oljeskatt kraftig, og sørge for at foreslåtte skatteletter skal vare lenger enn det regjeringen har foreslått.

– Vi er klare til å gå ganske langt her. Det er ingen tvil om at man trenger å få utløst mer penger for å gjøre de store investeringene. Men vi må være sikre på at disse pengene går til det de skal. Det må gå til norske arbeidsplasser, sier Tajik.

Jørn Eggum er leder i Fagforbundet og sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet. Nå roser han eget parti:

– Det er utrolig viktig at Arbeiderpartiet gjør det så tydelig at de stiller opp for norske arbeidstakere og norsk petroleumsvirksomhet.

Frp-nestleder og finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug gir også tommelen opp.

– Vi ønsker å gjennomføre de endringene bransjen har sagt er nødvendig for å redde leverandørindustrien gjennom krisen, sier Listhaug.

Støttepakken til oljenæringen skal etter planen være fremforhandlet 4. juni.