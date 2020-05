annonse

Norwegian hadde et resultat før skatt i første kvartal på minus 3,3 milliarder kroner. Det er 1,3 milliarder svakere enn i samme periode i fjor.

Kvartalsresultatet er sterkt preget av covid-19-krisen.

– Som forventet og signalisert til markedet ved flere anledninger, er tallene for første kvartal kraftig påvirket av covid-19-krisen. De neste månedene blir krevende for Norwegian og luftfarten, men målet vårt er å sørge for at selskapet opprettholder en sterk posisjon i flybransjen også fremover, sier konsernsjef Jacob Schram.

I dvale

Han sier selskapet nå er i en dvale-fase, og gjennomgår samtidig en omfattende omstrukturering for å sikre et godt fundament for fremtiden.

– Så snart verden returnerer til normalen, vil vi stå klare med et enda bedre servicetilbud til kundene våre, sier Schram videre.

Omsetningen i årets første kvartal ble vel 6,5 milliarder kroner. I samme periode i fjor var omsetningen rett under åtte milliarder kroner.

Tirsdag ble det kjent at Norwegian ser seg nødt til å droppe presentasjonen av kvartalstallene. I stedet nøyer flyselskapet seg med en oppdatering om resultatet.

Redningsplan

16. mars måtte Norwegian kansellere 85 prosent av planlagte flygninger, og permitterte 7.300 ansatte.

Halvannen måned senere fikk Norwegian en redningsplan i havn hos aksjonærene og kreditorene, og dermed tilgang på tre milliarder kroner i den statlige krisepakken.

Flyselskapets egne redningsplan innebar en omfattende restrukturering, og selskapet fikk omgjort 12,7 milliarder kroner fra gjeld til egenkapital.