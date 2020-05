annonse

Ifølge kampanje.no er NRKs TV-seere «mektig forbannet» etter at statskanalen valgte å feire den muslimske høytiden Id.

NRKs direktesending «Festen etter fasten – Id mubarak» skapte klagestorm. Ifølge Kampanje kom det over 93 henvendelser, hvorav 91 av de skal ha vært svært kritiske til programmet.

Noen skal ha beskyldt NRK for å drive «propaganda for islam», mens andre skal ha krevd å få tilbake pengene, som de betaler statskanalen via skatteseddelen, tilbake.

– Folk klager på litt forskjellig, men det går primært på at NRK bruker sendetid på en muslimsk høytid. Noen kaller det propaganda for islam. En del av klagene har samme ordlyd. Det ligger nok en tekst en plass, som folk klipper og limer fra, sa Skarrud til Kampanje.

Søppelbøtte

I klagene skrives det at programmet er «islamvennlig propaganda». Andre skriver at de er «mektig forbannet over at vi skal tvinges til å betale tv-lisens» til NRK, og at de bruker tid på å «sende ut forskjellige program som omhandler islam».

Noen forlanger å få skattepengene sine tilbake, og krever at journalister i dette «muslimske bolet» ikke skal ha betalt mer enn 300.000 kroner i året.

Det var flere politikere som dukket opp under den direktesendte id-feiringen. En av de var Frp-leder Siv Jensen, noe som skapte voldsomme reaksjoner fra islam-kritiker Hege Storhaug.

– Siv Jensen må ha svært udugelige rådgivere. De skulle ha hevet NRKs forespørsel i søppelbøtta, skrev hun i en kommentar etter å ha sett Jensens id-hilsen.

– Sosialisten Eriksen

NRKs storfeiring av den muslimske høytiden er unik. Verken buddhister, hinduister, eller andre religioner, har fått den samme oppmerksomheten rundt sine høytider.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er personen som har gitt grønt lys for at NRK brukte mye penger på den direktesendte id-sendingen. Den tidligere SV-politikeren dukket opp på TV-skjermen med personlig hilsen.

– Håper dere gleder dere til årets muslimske høytid. Id mubarak, sa han.

Kritikken mot Eriksen og NRK var massiv på sosiale medier etter programmet var ferdig.

– Sosialist Eriksen fornekter seg ikke. Dette programmet var ikke ønsket av folket, men han gjør som han vil. Det er også svært betenkelig at Frp stiller seg bak dette. Men det er vel der de er nå, et sentrumsparti på linje med Høyre. Frp er også svært fornøyd med jobben Eriksen har gjort som kringkasingssjef og det sier sitt, skriver en person på facebook.

Det var første gang NRK markerte slutten på den muslimske fastemåneden ramadan ved å ha en slik direktesending. Overfor Kampanje bekrefter NRK at de er fornøyd med at over 300 000 følgte id-sendingen.