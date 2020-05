annonse

Da datteren lot seg lokke hjemmefra av en tjue år eldre beiler, ble faren så fortørnet at han halshugget henne med sigd.

I Irans nordlige Gilan-provins, vel 320 kilometer fra hovedstaden Teheran, er Reza Ashrafi nå varetektsfengslet for å ha myrdet sin fjortenårige datter.

Datteren hadde latt seg overtale til å stikke av fra hjemmet sitt og bo hos en tjue år eldre beiler, Bahamn Khavari (34). Etter fem dager ble rømlingen imidlertid funnet av politiet, som deretter overlot henne til hennes far.

Heller enn å rette sin vrede mot den myndige mannspersonen som lokket et barn hjemmefra, ble faren så fortørnet av familiens angivelige ærestap at han myrdet datteren mens hun sov. Ifølge Associated Press skal faren ha gått inn på datterens værelse og halshugget henne med sigd.

Reza Ashrafi risikerer nå inntil ti års fengsel. Mordet har vakt oppsikt i Iran, hvor mange blant annet har ytret sinne i sosiale medier. Irans president Hassan Rouhani bad onsdag sin regjering om å skjerpe straffene for æresrelaterte drap.

– Forestillingen om at hjemmet er et trygt sted for barn og kvinner er moden for revisjon. Forbrytelser mot kvinner på offentlig sted er færre enn de som skjer i hjemmet, uttaler Shahnaz Sajjadi, presidentens rådgiver i saker om menneskerettigheter.

