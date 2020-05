annonse

Det blir helt feil å sette folks legitime frykt for et voksende islam i hardtkorn med generell rasisme.

Debatten om islam og innvandring raser etter at NRK, som første kringkaster i Vest-Europa, markerte den muslimske høytiden eid, slutten på fastemåneden ramadan, i en egen designert TV-sending.

Grepet har utløst mange opprørte reaksjoner, og en klagestorm til statskanalen. Reaksjonene er i sin tur er blitt omtalt som om det dreier seg om rasisme og hatefulle holdninger mot folk med innvandrerbakgrunn. En av dem som begår denne feilen er kulturminister Abid Raja.

I en kronikk i NRK kaller han reaksjonene «grums», og setter dem i sammenheng med sine egne erfaringer med å ikke kunne kalle seg norsk, eller snakke om Norge som sitt eget land, uten at det kommer negative reaksjoner av en eller annen form. Det er en total skivebom.

Inkludering

Å være skeptisk til islamsk påvirkning på det norske samfunnet har veldig lite med eksklusjon av personer med innvandrerbakgrunn å gjøre. For min del synes jeg det er positivt dersom Abid Raja og andre med innvandrerbakgrunn trykker Norge til sitt bryst og kaller seg norske. Nordmenn er en etnisk gruppe, men i vår tid må det være rom for å kunne se seg selv som norsk, og bli sett på som det, selv om man ikke er helt eller delvis etnisk norsk.

Ellers blir det vanskelig å bygge et samfunn der vi alle hører til, også om vi fører en restriktiv innvandringspolitikk og returnerer en del innvandrere som ikke bør være her av ulike grunner. Mange mennesker med utenlandsk bakgrunn vil bli værende i Norge fremover, og bør ikke defineres som fremmede for evig. Dette mistenker jeg at mange, også blant de som har ytret seg kritisk om NRKs eid-feiring, er enige i.

Det er rett og slett synd at Abid Raja later som om hets fra noen enkeltpersoner er representativt for nordmenns holdninger. Nordmenn flest, også folk som leser Resett og stemmer Frp, er faktisk ikke så trangsynte at vi blir sure når folk som Abid Raja vil kalle seg norske. Faktisk skal det ganske mye til for å finne et samfunn utenfor Norden, for ikke å snakke om Vesten, som er mer inkluderende enn vårt.

Det er islams stadige innhogg i norsk offentlighet som bekymrer folk. Det handler om noe ganske annet enn ekskluderende holdninger overfor personer med bakgrunn fra muslimske land. Jeg vil gjerne inkludere Abid Raja i det norske, jeg tror ikke at han er noen fundamentalist. Men jeg vil derimot ikke inkludere islam i norsk offentlighet. Det får Raja i så fall ha for seg selv. Min og andres frykt for islam er fullstendig legitim.

Fundamentalisme

Faktum er at islam ikke har et spesielt godt rykte, og gir mange nordmenn negative assosiasjoner. Det er ikke tilfeldig at det nettopp er land med muslimsk majoritet som figurerer i bunn på rangeringer over kvinners og homofiles rettigheter. Det går ikke an å se bort fra at islam, slik det ser ut i dag, har problemer med fundamentalisme og undertrykkelse som totalt mangler sidestykke ellers. Raja må gjerne omgi seg med rosemalte forestillinger om et barmhjertig islam. Virkeligheten der ute er en ganske annen.

Det er derfor ikke så rart at mange reagerer med skepsis og frustrasjon når de ser tegn på at islam blir en stadig mer utbredt religion i vårt eget land, og at ledende samfunnsinstitusjoner tilpasser seg islam. Folk frykter fundamentalismen, som jo beviselig er så mye mer utbredt i islam i dag, enn i andre religioner. Å karakterisere dette som «grums» forverrer bare situasjonen, og skaper større avstand.

NRKs eid-markering markerer nettopp at islam tar opp stadig mer plass i det norske samfunnet. Det bør bekymre alle som er opptatt av toleranse, likestilling og ytringsfrihet.