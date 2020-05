annonse

Det var i april 2019 at advokat Jon Wessel-Aas kom med utblåsingen på Twitter. Det skjedde etter at han var gjort til latter over en datingannonse som dukket opp da han leste Resett.

Det var i påsken i fjor at Wessel-Aas la ut en twitter-melding der han harselerte med Resett og hvilke annonser som vistes i avisen.

– Endelig har Resett funnet en match mellom annonsør og bloggens identitet, skrev Wessel-Aas og la til skjermbilde som viste annonsen til datingssiden Rampetepiker.no.

Som de fleste andre aktører hos Google Ads bruker rampetepiker.no «retargeting annonsering», som betyr at dersom du har besøkt deres hjemmeside, vil annonsene deres dukke opp også på andre nettsider du besøker.

Wessel-Aas kunne dermed ha fått opp annonsen Rampetepiker.no på bakgrunn av sin egen søkerhistorikk på Internett.

Og det var flere påpekte dette overfor advokaten.

– Du må ha overraskende lite kompetanse på Internett. Annonser har ingenting med Resett å gjøre, men kommer opp som forslag til DEG og ikke Resett. Søk på en by og du vil få annonser om hotell og fly i område på no time. Hvorfor du får opp rampete jenter vet du nesten best selv, skrev en person i kommentarfeltet.

– Kloakkrotter

Resett publiserte en artikkel om twitter-meldingen fra Wessel-Aas som gikk viralt på sosiale medier.

Saken gjorde advokaten rasende. I en ny uttalelse på det sosiale mediet kalte han Resetts lesere for «kloakkrotter».

– Ja, ja. Nå har bloggerne Helge Lurås og Lars Akerhaug tømt ut litt mer flytende fôr til kloakkrottene sine igjen. Det bidrar sikkert til at alle de seriøse annonsørene som har svartelistet Resett, angrer, skrev han.

– Svært hyggelig

Nå er Jon Wessel-Aas valgt som ny leder av Advokatforeningen. Han vant valget da Representantskapet, Advokatforeningens øverste organ, skulle stemme frem ny leder torsdag.

Siden 2016 har Jens Johan Hjort vært leder.

– Dette er en svært hyggelig tillitserklæring. Jeg gleder meg til å prøve å leve opp til de forventningene som ligger i dette, sammen med resten av Hovedstyret, vår generalsekretær Merete Smith og forenings øvrige organer, sier Wessel-Aas til TV 2.

– Det er mange viktige saker i den kommende perioden, der Advokatforeningen har en viktig rolle, herunder ny advokatlov, oppfølgning av Domstolkommisjonens arbeid og prosessen med ny rettshjelpslov, for å nevne noen, fortsetter han.

Avstemmingen skjedde under Representantskapets årlige møte, som i år foregikk over videokonferanse.

Wessel-Aas var i en årrekke NRKs advokat.

De som vil, kan se Wessel-Aas i samtale med undertegnede her.

