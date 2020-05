annonse

annonse

I en kronikk skriver Abid Raja om sitt syn på utfordringene i Norge når det gjelder tilhørighet. Han stiller spørsmål om når han kan få si «mitt Norge».

Så tar han en bred pensel og stempler en stor del av befolkning som «grums». Dette er problematisk på så mange områder. Blant annet bidrar dette til økt polarisering og deler samfunnet i to. Den første delen er storsamfunnet som da oppfattes å systematisk diskriminere og frata innvandrere tilhørighet. På den andre siden har vi innvandrerne som opplever identitetskrise som resultat av langvarig følelse av diskriminering og manglende tilhørighet.

Men stemmer dette for alle? Jeg sitter med en annen oppfattelse av Norge og nordmenn

annonse

Raja skriver at han kjenner på et ubehag ved å kalle Norge for landet sitt. Vil folk akseptere det? Det er forståelig, enkelte vil nok hevde at alle dine forfedre må være født og unnfanget i Norge for å kunne kalle deg selv norsk. En del mennesker inkludert Raja kjenner på dette ubehaget, og det er ikke mangel på spalteplass når en innvandrer skal fortelle hvor ille nordmenn er.

Mange har et anstrengt forhold til ordet identitet. Men er det virkelig så ille å ikke være norsk i Norge? Må vi alle sammen være «norske» for å være bra nok?

Dette er baksiden av tilhørighetens ideologi, hvor alle skal forsøke å være norske samtidig som de undertrykker sin etnisitet. Det er høyest unødvendig. Faktisk så er det eneste vi innvandrere trenger å gjøre for å føle tilhørighet å tilpasse oss. Kaste bagasje med gamle tankemønstre som ikke er forenelig med å leve i et fritt, demokratisk og humanistisk land. Nordmenn flest respekterer oss innvandrere selv når vi viser kulturelle og religiøse tilhørighet til noe annet enn Norge. Det ligger likevel i menneskets natur å søke det som er likt oss selv. Vi ser etter anerkjennelse og tilhørighet i ordet «norsk».

Les også: Inntar den muslimske offerrollen nok en gang: Men her er islam i Norge med dine egne ord, Abid Raja

annonse

Undertegnede har tre barn med somalisk og norsk bakgrunn. Med norsk far og somalisk mor, er mine barn halvt norske. De kommer aldri til å bli helt norske ei heller helt somaliske. Men stolte skal de være, uansett hvor mye melanin de har i huden eller hvor lite av det somaliske språket de forstår. De elsker sin brune hud, krøllete hår og mørke øyne. Samtidig som de syns at det er kult å ha en blond bestemor med blåe øyne og en brun bestemor med krusete svart hår.

Det er her min oppgave blir langt viktigere enn samfunnets. Mine barn, i likhet med alle andre barn, trenger tilhørighet og identitet. Det får de gjennom oss foreldre. Og for å gi barna nødvendig styrke og tilhørighet, bør vi foreldre spørre oss selv om vi går frem som gode nok eksempler.

Enhver er sin egen lykkes smed

Når man opplever en identitetskrise, handler det ofte om at vi ikke føler at vi passer inn i den kulturen eller samfunnet vi lever i. Etnisitet og språk binder oss sammen, men det samme kan også felles verdier. Noe som dessuten er en forutsetning for å kalle oss et samfunn. I samfunnet blir også vår identitet skapt. Samfunnet avgjør hvem vi blir, hva vi blir og hvilken tanker og følelser vi har. Hvis vi bare fokuserer på etnisitet og hudfarge, går vi glipp av andre viktige aspekter som fremmer tilhørighet og tilknytning.

Så når vår kulturminister sutrer på selveste statskanalen om manglende tilhørighet og stempler meninger som grums, bidrar han til å skape en unødvendig identitetskrise hos unge innvandrere. Det skaper en «oss mot dem»-mentalitet som legitimerer at innvandrere kan tre inn i offerrollen når det måtte passe oss.

annonse

Raja burde heller brukt tiden på å hylle Norge som det fantastiske landet vi alle er privilegerte til å leve i. Det landet med like muligheter, toleranse, respekt og kjærlighet for mennesker uavhengig av hudfarge eller etnisitet. Ikke som hans land, selvsagt, men som hans andre hjemland.