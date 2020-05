annonse

annonse

På grunn av virusutbruddet har Litteraturhuset i Oslo fått en knekk i økonomien, og det ser heller ikke ut til at de får hjelp fra staten.

20 forfattere etterspør hjelp fra skattebetalerne og sier at kommersielle aktører får kontantstøtte. Forskjellen ligger i at Litteraturhuset er registrert som en stiftelse og de er ikke inkludert i redningspakken. Huset får bare kompensasjon for tapte billettinntekter, men det utgjør bare 3 prosent av inntektene.

Les også: Litteraturhuset tillater ikke Selvstendighetspartiet å leie lokaler

annonse

– Det er vanskelig å se logikken i at det å være en stiftelse ekskluderer Litteraturhuset fra statens krisehjelp. Alle inntekter pløyes inn i nye arrangementer. De egenproduserte arrangementene har ofte vært gratis for publikum, men gitt viktige inntekter til forfatterne på scenen, skriver de 20 forfatterne i Aftenposten.

De mener det er ironisk at de som ikke tar ut utbytte skal bli ekskludert fra statens kontantstøtteordning. Med tanke på at Litteraturhuset oppfyller alle kravene, med unntak av selskapsform. De har tapt store deler av inntektene, er blitt tvunget til å stenge og har faste kostnader som må betales. Men Litteraturhuset er en stiftelse.

Les også: Åpent brev til Abid Raja: Kulturlivet er næring

Forfatterne skriver at Litteraturhusets gir dem en unik kanal til å presentere bøker og forfatterskapet. Hvert år står rundt 400 forfattere på en av Litteraturhusets scener. Boksalget har falt dramatisk. Hele 23 prosent av inntektene forsvant i mars og april. Forfatterne mener at det er en viktig samfunnsoppgave å passe på at denne delen av kultursektoren ikke kollapser.

annonse

– Det som nå skjer på Litteraturhuset, kan få følger for Forfatter-Norge, for bokbransjen og for publikum over hele landet. Mange forfattere har fått en i utgangspunktet sårbar økonomi ytterligere rasert av koronakrisen. Oppdrag som utgjør store deler av årsinntekten, ble borte over natten, og bokutgivelser er utsatt.