Facebook-sjef Mark Zuckerberg mener trusselen om sensur ikke er den rette reaksjonen til en regjering som er bekymret for sensur.

President Donald Trump er rasende over at Twitter for første gang har merket to av meldingene hans som villedende. Han har truer med å stenge sosiale medier, og Det hvite hus opplyser at han torsdag vil signere en egen presidentordre om sosiale medier.

Sensur av sosiale medier er ikke den rette reaksjonen, påpeker Zuckerberg, skriver Reuters.

– Generelt tenker jeg at en regjering som velger å sensurere en plattform fordi den er redd for sensur ikke akkurat er den rette reaksjonen her, sa Zuckerberg i et intervju med Fox News Channel.

Bare et kort klipp av intervjuet ble vist, og kanalen opplyste at hele intervjuet blir vist torsdag.