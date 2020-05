annonse

To mellommenn skal sikre at det ikke er kontakt mellom Nicolai Tangen og hedgefondselskapet AKO og selskapet som tar seg av den personlige formuen hans.

Norges Bank kunngjorde torsdag at kontrakten med Tangen som ny oljefondssjef er undertegnet.

En hovedinnvending som har blitt reist mot Tangen, er at det kunne oppstå mulige interessekonflikter mellom rollen som oljefondssjef og eierinteressene hans.

Sentralbanksjef Øistein Olsen mener arbeidsavtalen håndterer disse spørsmålene. To mellommenn skal håndtere Tangens interesser, og de skal ikke ha direkte kontakt med ham.

– Hovedstyret mener den nye strukturen demmer opp for mulige interessekonflikter og sikrer tilstrekkelig avstand, sa Olsen da han presenterte avtalen på en pressekonferanse.

Mellommenn

Advokat Erik Keiserud skal virke som mellommann overfor hedgefondselskapet AKO Capital og skal sammen med styret utøve stemmeretten på vegne av Tangen.

Tangens stemmerett i hedgefondselskapet AKO Capital reduseres fra 78 til 43 prosent, slik at han kommer i mindretallsposisjon.

Sammensetningen av alle relevante styrer i AKO-systemet endres så de ikke har et flertall av medlemmer med nære bånd til Tangen, går det fram av avtalen. Tangens mangeårige venn Henrik Syse går ut av styret.

Karantene

På pressekonferansen torsdag sa Tangen at han kutter alle bånd til AKO mens han sitter som oljefondssjef.

– Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondshatten, sier Tangen.

Han forsvarer at han fortsatt er passiv eier i selskapet, og sier at det var et premiss hele veien at han fortsatt skal være involvert.

Tangens personlige formue skal forvaltes av selskapet Gabler og advokat Håkon Blaauw. Heller ikke Blaauw skal ha noen form for kontakt med Tangen, slik at det sikres at det ikke er noen bindinger.

– Jeg har ingen personlige relasjoner til Keiserud eller Blaauw, sier Tangen

Etter at Tangen går av som sjef for oljefondet, inntrer en karantene på seks måneder der han ikke kan yte tjenester eller gå inn i verv i AKO-systemet.

– Dette er tillit satt i system, sa Tangen da den nye arbeidsavtalen ble presentert på en pressekonferanse torsdag.

Han viser til at det er opprettet mekanismer og strukturer som sikrer at det ikke blir noe kommunikasjon mellom han selv og selskapet AKO Capital, som han har tjent seg søkkrik på.

– Jeg verken kan eller vil utøve eierfunksjoner i AKO, sier Tangen.

SV: Representantskapet må avgjøre

Representantskapet til Norges Bank må få siste ord i avgjørelsen om Nicolai Tangen skal ansettes som ny sjef for oljefondet, mener SV.

– Det er vårt absolutte krav at representantskapet får gå grundig inn i avtalen før en endelig avgjørelse om tiltredelse tas. Denne ansettelsen kan ikke fredes før representantskapet har sagt sitt, sier SV-leder Audun Lysbakken.

FrP: Streng arbeidsavtale

– Ut ifra det som ble presentert på pressekonferansen synes jeg ansettelsesavtalen er svært streng og kvitterer ut det som er av problemstillinger, sier finanspolitisk talsmann i Frp Hans Andreas Limi.

Han mener avtalen betyr at Tangen i praksis blir «bundet på hendene og får bind for øynene».

Vilkårene for arbeidsavtalen til Tangen er blant annet:

* Tangens stemmerett i AKO Capital reduseres til 43 prosent. Det opprettes en tillitsmann som vil utøve hans stemmerett.

* Alt utbytte fra Tangens eierskap i AKO vil bli donert til stiftelsen AKO Foundation.

* Tangen trer ut av alle verv i AKO-selskaper. Sammensetningen av alle relevante styrere i AKO-systemet endres så de ikke har et flertall av medlemmer med nære bånd til Tangen.

* Kapitalrådgivingsselskapet Gabler skal forvalte hans personlige formue i AKO-fondene. En fullmektig vil håndtere dialogen med Gabler, slik at Tangen ikke vil vite hva han er investert i og sikre at ikke uønsket informasjon skal tilflyte ham.

* Han får en karantene på seks måneder etter avgang som oljefondssjef fra å yte tjenester eller gå inn i verv i AKO-systemet.