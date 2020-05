annonse

I 2020 har norske kampfly identifisert 47 russiske fly og avskåret fly ved 22 anledninger til og med onsdag, ifølge Forsvarets operative hovedkvarter.

Tre ganger er det de nye norske kampflyene F-35 fra Ørlandet som har møtt russiske fly i lufta over havet utenfor Midt-Norge og avskåret dem, ifølge oversikten Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ga til Adresseavisen onsdag.

F-35-flyene skal først i 2022 etter planen overta den norske jagerflyberedskapen, og fram til det er det F-16-flyene som er i kontinuerlig beredskap ved Bodø flystasjon, men F-35-flyene er altså på vingene fra tid til annen.

Major Brynjar Stordal er talsmann for FOH og oppgir at så langt i år har norske fly avskåret russiske fly ved 22 anledninger til og med onsdag, har identifisert 47 fly.

Tidligere i mai meldte Forsvarets Forum at russiske jagerfly daglig er blitt observert i internasjonalt luftrom utenfor norskekysten, og at norske jagerfly hver dag den siste uka hadde rykket ut for å identifisere russiske jagerfly.

Stordal sa til NRK at forklaringen på den økte russiske aktiviteten var at britene og amerikanernes flåtestyrke hadde øvelse i Barentshavet.

– Våre fly er ute og viser tilstedeværelse og for å fortelle dem at vi følger med. Det er de også vant med at vi gjør, sier majoren.

