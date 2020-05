annonse

I boken hevdes det at palestinske arabere ikke har noen rett til å «vende tilbake» til Israels territorium.

Forfatterne Einat Wilf og Adi Schwartz har skrevet en bok kalt «Krigen for å vende tilbake», som handler om hvordan Vesten har hindret fred i Midtøsten ved å oppmuntre palestinernes forestillinger og drømmer. Dette skriver Med Israel for fred (MIFF) i en pressemelding oversendt Resett.

Forfatterne har bakgrunn fra den politiske venstresiden i Israel. Wilf har arbeidet med den tidligere statsministeren Shimon Peres fra det israelske Arbeiderpartiet, mens Schwartz er forsker og journalist, med bakgrunn fra avisen Ha’aretz.

I boken gjør de rede for det de mener har hindret en løsning i konflikten mellom israelere og palestinere. De mener at konflikten ikke vil ta slutt, før araberne aksepterer at de ikke har noen rett til å gjenvinne og vende tilbake til områder i Israel.

Etterkommere av flyktninger

Da Israel først ble dannet i 1948, gikk den arabiske verden imot og forsøkte å stanse dannelsen av verdens første og eneste jødiske nasjonalstat. 700 000 arabere ble flyktninger under den påfølgende krigen. I dag, over 70 år senere, mener palestinerne at millioner av etterkommerne til disse fordrevne skal ha rett til å flytte inn i Israel.

I «Krigen for å vende tilbake» blir det fremført at palestinernes krav ikke har noe juridisk grunnlag, ifølge MIFF. Det slås også fast at dersom USA, FN og EU avklarer dette overfor palestinerne, så vil dette fremme fred.

MIFF skriver videre i pressemeldingen at de oppfordrer norske medier til å lese boken, som etter deres mening ikke får tilstrekkelig med oppmerksomhet i pressen.