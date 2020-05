annonse

annonse

Jobbreiser til og fra land i Norden vil fra mandag 1. juni ikke lenger medføre krav om ti dagers karantene.

– Det er veldig viktig for næringslivet, opplyste næringsminister Iselin Nybø (V) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Arbeidstakere fra de nordiske landene stilles dermed likt, og det blir lettere å benytte arbeidskraft fra flere land, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

annonse

– Arbeidskraften flyter normalt over grensene, enten det er verftsarbeidere, servicepersonell eller andre, sier Nybø.

Andre lettelser i karantenereglene

Fra 1. juni lettes karantenereglene for personer som har vært i nærkontakt med smittede.

Nå blir det karantene kun for personer som bor i samme husstand eller har tilsvarende former for kontakt med personer som er bekreftet smittet med koronaviruset, kunngjorde helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse torsdag.

Fra 1. juni innfører regjeringen tiltaksnivåer for organisert trening på samme måte som for skoler og barnehager. Tiltaksnivåene framstår som et trafikklys og går fra rødt, via gult til grønt, framgår det av en pressemelding fra Kulturdepartementet.

annonse

– Vi vet hvor viktig idretten er som fellesskapsbygger, som sosial arena og møteplass. Derfor er det ekstremt viktig – både for idretten og for samfunnet – at vi nå kommer i gang med treningsaktivitet for barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.