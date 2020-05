annonse

Ved å innføre lønnstilskudd ønsker regjeringen å belønne private bedrifter som tar tilbake permitterte, melder Dagens Næringsliv.

Modellen for lønnsstøtte legges fram fredag.

– Vi må erkjenne at folk i deler av privat sektor er de som har tatt den største byrden. Veldig mange har den siste tiden hyllet offentlig ansatte for at de har stått sånn på – og den hyllesten fortjener de. Men tenk på alle de som har tatt den største belastningen ved at de ikke kunne stå på! De som mistet jobben, sier statsminister Erna Solberg (H) til Dagens Næringsliv.

Ordningen vil ha en ventet prislapp på 4 milliarder kroner.