annonse

annonse

Den velkjente republikanske senatoren fra Louisiana går til frontalangrep på Det kinesiske kommunistpartiet i ny TV-opptreden.

Kennedy kom med kommentarene i et intervju på Fox News mandag i sammenheng med en foreslått resolusjon om å opprette sanksjoner mot Kina, som følge av kommunistpartiets planlagte innføring av en ny «nasjonal sikkerhetslov» i Hongkong.

Kennedy ga uttrykk for at han kommer til å stemme for lovforslaget når den tid kommer.

annonse

– Det kan bety sanksjoner. Vi må kanskje avslutte Hongkongs spesielle handelsstatus. Hvis Hongkong ikke kommer til å være separat fra Kina, hvorfor skal vi behandle dem annerledes?, spurte han retorisk.

Bølle

Kennedy går til orde for en mye hardere linje mot Kina og kommunistpartiet i tiden fremover.

Les også: Fem områder hvor konkurransen mellom Kina og USA har blitt hardere etter pandemien

annonse

– Kinas styrke og bøllete oppførsel har vært forårsaket av feigheten til verden og verdens ledere. I 20 år har ekspertene sagt at vi må være tålmodig med Kina. De mente at fritt næringsliv vil endre dem mot det positive, men nå har Kina endret fritt næringsliv, sa han og kom med en oppfordring:

– Svakhet tiltrekker ulvene. Det er alt Det kinesiske kommunistpartiet forstår. Vi må stå opp mot Kina og oppmuntre resten av verden til å gjøre det samme.

Allierte

Kennedy ønsker ingen amerikansk isfront mot Kina, men mener at ballen for å unngå en slik situasjon nå ligger i Beijings hender. Han går til orde for økt samarbeid med USAs allierte for å stå imot press fra Det kinesiske kommunistpartiet.

Les også: – Kina presenterer seg som en rival til demokrati og har holdt Storbritannia for narr, sier Labour-leder

annonse

– Jeg vil ikke ha en ny kald krig med Kina, men det er opp til Kina. Det første vi må gjøre er å gå sammen med våre allierte: Australia, Japan, India, Europa, Canada. Vi trenger å slå tilbake mot Det kinesiske kommunistpartiet, sa han.

Feige politikere

Kennedy er ikke nådig i sin kritikk av Vestens politiske ledere, som han mener har latt seg kue av Beijing i en årrekke. Han etterlyser mer mot fra Vestens ledere til å stå opp mot Kommunistpartiet.

Les også: Kina viser muskler i Europa: Tvinger til aksept for Huawei

– Det vi må gjøre er at verdens ledere som tror på vestlige verdier, eller i det minste på suvereniteten til sitt eget land, må gro noen appelsiner (eufemisme for baller), sa han.

Trump

Kennedy mener at Trump er den eneste politikeren som faktisk tør å stå opp mot Kommunistpartiet, og gir den amerikanske presidenten ros for det.

Les også: – Coronavirus-pandemien gjør det klart, Europa må velge mellom USA og Kina

annonse

– Den eneste politikeren som jeg vet om som har vært villig til å stå opp mot Kina, er Trump. Det er kun fakta. Hat ham eller elsk ham, han har vært den eneste som ser dem i øyne og sier: «Dere skal ikke dytte verden rundt lenger, dere skal ikke dytte USA rundt lenger.» Vi må slutte å være en gjeng feiginger, avsluttet han.