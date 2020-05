annonse

Lokalavisene ligger an til å få 30 millioner kroner mer i produksjonstilskudd enn i 2019. Totalt skal det deles ut 40 millioner kroner mer.

Det skriver Medietilsynet i en pressemelding torsdag.

Dermed følger tilsynet opp de politiske signalene om at pressestøtten skal omprioriteres mot lokalavisene. Prognosen til Medietilsynet tar imidlertid ikke med de elleve nye avisene som har søkt om pressestøtte. Dermed er den svært usikker.

– Vi er i gang med å vurdere nye søkere, men dette tar litt tid. Prognosen tar derfor utgangspunkt i eksisterende tilskuddsmottakere, men tar ikke høyde for eventuelle nye. Videre har Medietilsynet i prognosen lagt til grunn at søkere som oppfylte kriteriene for å få tilskudd i 2019, også oppfyller kriteriene i 2020, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Ifølge prognosen kan 215 millioner av potten på 358 millioner kroner gå til de ti største tilskuddsmottakerne – Klassekampen, Bergensavisen, Vårt Land, Dagsavisen, Nationen, Dagen, Fiskeribladet, Morgenbladet, iTromsø, og Dag og Tid. Det er små forandringer for de fleste store mottakerne, men Fiskeribladet ligger an til en økning på over seks millioner kroner.