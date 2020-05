annonse

Premier League-klubbene besluttet onsdag at sesongen sparkes i gang igjen 17. juni med to hengekamper, melder avisen Telegraph.

Også BBC har fått bekreftet at vedtaket er gjort, selv om møtet fortsatt pågår. De to første kampene er Aston Villa – Sheffield United og Manchester City – Arsenal. Når de er spilt, vil alle lagene ha spilt 29 kamper og ha ni kamper igjen.

Det blir full runde den påfølgende helgen, med kamper plassert på ulike datoer.

Tidsplanen ble lagt fram på klubbenes videokonferanse onsdag. Det er meningen at eliteserien skal spilles ferdig innen helgen 1. og 2. august. FA-cupfinalen skal spilles lørdagen etter.

Det har vært pause i Premier League siden 9. mars på grunn av viruspandemien. Klubbene har den siste tiden trappet opp treningen gradvis i henhold til strenge smitteverntiltak. Samtidig testes spillerne jevnlig for viruset.

Representanter for spillerne ga på en videokonferanse tirsdag tommelen opp for trening med kontakt. Onsdag ble siste opptrapping av treningsaktivitet godkjent av klubbene, og torsdag var duellspillet tilbake på trening.

Vedtaket på torsdagens møte er et langt steg framover for ligaens «Project Restart». I en tidligere fase ble det snakket om at 12. juni var ligaens foretrukne startdato, men flere trenere framholdt at det ville gi for kort oppkjøring og medføre betydelig skaderisiko. Torsdagens valg av dato var derfor ventet.

Nå har Ole Gunnar Solskjær og de andre PL-managerne tre uker til å få spillerne i form til det som blir en hektisk sesonginnspurt.