Trine Skei Grande ønsker seg et politisk ettermæle som en som var samlende i et parti med det hun kaller «veldig steile fronter».

Det er i et langt intervju med Dagbladet at Venstre-lederen, som har varslet sin avgang, legger ut om sin tid i Venstre.

Selv ønsker hun å fremstå som en samlende leder som har «stått sterk i stormen» og vært rakrygget i «rykteflommen» rundt hennes privatliv. Vi husker alle Resetts avsløring av episoden under bryllupet i Trøndelag, hvor Grande fremsto som en seksuell overgriper. Selv benektet hun dette og kalte alt sammen for rykter helt inntil det ble avslørt at Resett hadde fortalt sannheten om hva som skjedde både før og etter episoden i kornåkeren.

Faktisk.no og resten av media var ikke interessert i å følge opp saken da de så på den som videreformidling av et rykte og dermed ren spekulasjon fra Resetts side. Ettertiden viste noe helt annet. Resett hadde selvsagt undersøkt saken og hadde sitt på det tørre. Men i stedet for at Grande måtte gå av som politiker på grunnlag av dette, så ble hun med i regjeringen som statsråd. Forstå det den som kan.

Pressesjef i Venstre på den tiden, Jan-Christian Kolstø, som ble utnevnt til statssekretær for næringsministeren av Kongen i statsråd 13. mars 2020, har heller ikke hatt noen problemer i ettertid selv om han regelrett løy til alt og alle om Grande. Han sa 13. januar 2018 følgende til Bodøposten:

«Dette er usanne rykter, og den andre parten i saken ønsker ikke oppmerksomhet om dette. Aftenposten og Dagbladet og flere andre har kontaktet meg angående dette, de har valgt å ikke publisere saken.»

Usanne rykter? Aftenposten og Dagbladet visste utmerket godt om hva som hadde skjedd, men valgte å ikke publisere det. Hvorfor mon tro? At løgneren Kolstø i dag er statssekretær beviser bare at det ikke er noe problem å lyve som politiker så lenge det man lyver om er politisk korrekt.

Når Grande nå forlater politikken, så blir det sikkert en bok. Hun må jo gjøre som andre politikere som har vært statsråder og har minst 12 år på Stortinget da pensjonen deres jo er så mager…

Intervjuet i Dagbladet gir en liten pekepinn på hva Grande vil skrive om i boken sin. Hun vil nok forsøke å gi inntrykk av en samlende leder som forsøkte å forene de ulike frontene i Venstre. Vi vet derimot at Grande selv var en av de frontene. Vi husker feiden med Abid Raja da hun ga klar beskjed til finanskomiteens daværende leder, Høyres Henrik Asheim, om at Raja ikke var til å stole på, at han løy og undergravde både henne og partiet.

Hvem som lyver mest av Raja og Grande vil kunne diskuteres, men at ingen av dem er til å stole på burde være ganske klart.

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, som har vært en av Grandes mest trofaste støttespillere fikk til slutt også nok. Det var sikkert derfor naturlig for Grande å sitere en av historiens verste diktatorer, fascisten Benito Mussolini, når hun gikk ut i pressen med budskapet om at hun ville gå av som partileder og statsråd og samtidig varslet at hun ikke ønsket gjenvalg til Stortinget:

«Det er mulig å styre Italia. Men det er bare helt meningsløst».

Dermed oppsummerer Grande selv på en briljant måte hele sin politiske karriere. Kjerringa mot strømmen som ville klippe der hvor det var naturlig å skjære. Som det heter i eventyret om «Kjerringa mot strømmen»:

«Lite veit jeg, og lite vil jeg vite, men det veit jeg visst, at åkeren skal en klippe, og ikke skjære, sa hun. Det var ikke årøe om det, klippe skulle de.»

Grande vil derfor sette spor etter seg, mer som en klovn i manesjen og åkerdronning, enn som en statsleder.

Det hele var altså totalt meningsløst.