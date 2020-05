annonse

Jeg tilhører i utgangspunktet ikke gruppen som lar seg hisse opp over at en statsråd hilser norske muslimer på deres høytidsfeiring eid al-fitr eller at NRK viser innslag med norske muslimer som feirer. Selv om islam er en bokstavtro religion som er krevende å reformere, har feiringen og troen likevel ulikt innhold for ulike mennesker, i Norge såvel som muslimske land.

Men selv om jeg ikke er blant de som reagerer sterkest, kan jeg likevel forstå hvorfor mange blir opprørt. Norge som samfunn har forandret seg raskt, fra et nesten homogent samfunn til et samfunn som i Oslo og andre store byer er i ferd med å bli multikulturelt. Utvikingen har gått fort og selv om det er våre folkevalgte som har holdt i tømmene for denne samfunnsutviklingen, sitter mange igjen med en opplevelse av aldri å bli rådspurt om man virkelig ønsket disse store samfunnsendringene.

For det er ikke tvil om at den høye innvandringen særlig fra muslimske land påfører Norge som samfunn uønskede konsekvenser, både økonomisk og kulturelt. Generelt ser man at det er vanskeligere å integrere innvandrere og flyktninger fra muslimske land og at de kulturelle konfliktene blusser opp oftere i møtet mellom islam og norske verdier enn i forhold til andre verdensreligioner.

Derfor tror jeg mange nordmenn blir provosert over hvordan det offisielle Norge markerer avslutningen av fastemåneden Ramadan, nærmest som dette var en nasjonal skikk. Og at NRK følger opp med et program som virker bygget etter en norsk jule-TV-sending.

For det er ingen andre verdensreligioner som gir samme inntrykk av å være i en særstilling. Og dermed kan det snike seg inn en følelse av at islam er i en særstilling. Dette kombinert med en opplevelse av at det er politisk ukorrekt å ytre seg kritisk eller reagerer på negative aspekter med islam som religion, kan gjøre folk sinte.

Dette vet Venstre-statsråd Abid Raja utmerket godt. Han er selv ikke blind for islamsk skyggesider, noe han har skrevet om i egne bøker, men velger å ignorere når han stempler nordmenn som nå reagerer på samfunnsutvikligen som «grums».

Hvorfor gjør han det? En mulig forklaring er at Raja, som nok mener det han sier, samtidig er kynisk nok til at han forstår hva slags reaksjoner en slik uttalelse vil skape. Raseri og sinne.

Dermed får han muligheten til både å fremstå som et offer, ved å spille rollen som en krenket muslim, samtidig som han kan vise seg som modig som tar et oppgjør med og konfronterer miljøer det politisk korrekte har lett for å stemple som hatefulle og ignorante.

Det vil kanskje kunne tjene ham som politiker og gjøre ham populær i den pågående arvestriden i eget parti. Men prisen vi alle betaler for slike populistiske utspill er at kløften mellom den innvandringskritiske og den innvandringsliberale leiren fortsetter å vokse. Det er åpenbart noe kulturministeren velger å ignorere med en slik språkbruk.