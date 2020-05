annonse

Big Tech har i flere år strammet skruen og sensurert politiske stemmer på konservativ side. Men det har hittil blitt gjort mot enkeltpersoner uten evne til å kjempe mot. At Trump nå står i fremste linje mot dem, endrer maktforholdet dramatisk.

Sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube fikk popularitet og massiv deltakelse ikke minst fordi de ble som nøytrale plattformer hvor folk selv var ansvarlige for innholdet. I USA har de også gitt dem rettslig beskyttelse mot søksmål på grunn av innholdet brukerne publiserer.

Men etter presidentvalget i 2016, hvor fokus ble rettet mot såkalt Fake News og påstander om at det skulle ha hjulpet Donald Trump til å vinne, begynte spesielt Facebook å gripe inn og sensurere innhold i større grad. Brukere har fått innlegg slettet, og har blitt utestengt. Resett har hatt flere reportasjer om dette.

Det har vært et inntrykk hos flere at Facebook har gått hardere etter folk med oppfatninger på høyresiden enn venstresiden, og at målestokken på «hatprat» i beste fall har vært tilfeldig. I USA har republikanere og også Trump-administrasjonen uttrykt offentlig bekymring for at de store teknologigigantene som Google, Facebook og Twitter i praksis sensurerer konservative stemmer og dermed blander seg inn i den demokratiske prosessen. Trump har flere ganger sagt at dette er uakseptabelt.

Aktivister på venstresiden har i lengre tid lagt press på Twitter-sjefen Jack Dorsey om å stenge ned Twitter-kontoen til Donald Trump. Dermed ville han blitt kuttet vekk fra sine 80 millioner følgere og fra å sette dagsorden i en sirkel rundt de etablerte mediene. Inntil nå har Twitter avvist dette, og de har også holdt tilbake fra å slette og merke innlegg som usanne på den måten Facebook har gjort.

Men nå har altså Twitter ved flere anledninger de siste dagene merket tweetene til Donald Trump. I to tilfeller med lenker til angivelig korrekt informasjon om det Trump tvitret, og i det siste tilfellet en merking om at tweeten «glorifiserte vold», og dermed strider mot Twitters retningslinjer.

Trump har svart med å signere en presidentordre som opphever de store teknologiselskapenes beskyttelse mot søksmål på grunn av innholdet, og han begrunner det med at selskapene med sin måte å gripe inn i enkeltinnhold av politisk karakter åpenbart tar et redaksjonelt grep. Og da må de også ta det redaksjonelle ansvaret for alt innhold, ikke bare selektivt det de selv ønsker å fjerne.

Kommentar

Facebook, Twitter og Google har i praksis monopol på en del tjenester. Å bli stengt ute fra dem er å bli stengt ute fra det moderne demokratiets infrastruktur. Så utbredt som de er, er det beste og egentlig det eneste som er kompatibelt med demokrati og ytringsfrihet at de nettopp er nøytrale plattformer og ikke blander seg inn i innholdet utover det som er åpenbart upolitisk og skadelig, som barnepornografi og menneskehandel. Det vil si at de lar innholdet flyte (friere) slik de gjorde frem til for fem-seks år siden.

Det har vært bekymringsfullt de siste årene hvordan Facebook og andre har fjernet poster og blokkert folk fra plattformene. For de har plukket ut folk enkeltvis, som dermed har hatt lite å stille opp med. Noen medier, som Resett, har rapportert om det, men de etablerte mediene har stort sett stilltiende eller aktivt støttet opp om det. Ikke minst fordi det er folk på høyresiden som har blitt utestengt og sensurert.

Ved å fjerne svake enkeltindivider har de store teknoligigigantene kunnet bruke sin makt til å sette frykt i folk og få dem til å stilltiende tilpasse seg retningslinjene. Denne måten å snevre inn det folk tør å uttrykke er en fundamental trussel mot ytringsfrihet og demokrati.

Men nå har Twitter begynt å sensurere og gripe inn redaksjonelt overfor den mektigste Twitter-kontoen som finnes, den til Donald Trump. Dermed blir policyen synlig og en politisk kampsak på en helt annet måte. For det å utestengte Trump vil/ville skape et politisk jordskjelv av betydelige proporsjoner.

Siden Trump er villig til å slå tilbake og bruke det amerikanske politiske og juridiske systemet for formålet, står Twitter og de andre teknologigigantene overfor en svært mektig motstander. Og deres makt er så stor at det faktisk bare er det føderale USA som er mektig nok til å utfordre dem. Selv ikke Storbritannia og Boris Johnson hadde hatt noe å stille opp med, skulle det vært han som nå var utpekt som fiende av Twitter.

Fra et ytringsfrihetsperspektiv kunne vi derfor ikke ha ønsket oss en bedre utvikling enn det som nå skjer. Konflikten mellom Trump og Twitter tvinger frem en avklaring om hvor grensene går og hvilken rolle de sosiale mediene har i landskapet. Jeg tror og håper at de tvinges tilbake til rollen som nøytrale plattformer. Ja, jeg tror de strengt tatt vil finne ut at det også er i deres egen kommersielle interesse.

Og også i politisk forstand kommer Twitters inngripen mot Trump trolig til å slå tilbake som en rekyl. For denne krigen mot Twitter og Big Tech vil forsterke Trumps budskap om at han kjemper for vanlige folk, mot en korrupt, arrogant elite.

Spørsmål er selvsagt hva som skjer om Twitter høyner innsatsen og sletter Trumps Twitter-konto fullstendig. Jeg tror ikke de tør, men om de så gjorde, ville det vært en betydelig utfordring for presidentens mulighet til å sette dagsorden og omgå de etablerte mediene (MSM). Det er nettopp de sosiale mediers betydning som også gjør det så essensielt for demokratiet og ytringsfriheten at de fungerer nøytralt.