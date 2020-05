annonse

Klimaaktivist i Extinction Rebellion og medlem i Miljøpartiet De Grønne, Arild Halvorsen var tidligere oljearbeider. Men en dag så forsto han sammenhengen, og da var det ingen vei utenom.

– Plutselig så jeg verden med nye øyne. Jeg ble så trist at jeg begynte å gråte. Jeg gråt lenge og tenkte: Hva er det vi mennesker holder på med?, skriver klimaaktivist Arild Halvorsen i BT.

Halvorsen har lenge vært politisk interessert, så miljø- og klimasaker var ikke noe nytt. Han er også et naturmenneske som bor landlig og bruker mye tid i friluft.

Men oppvåkningen våren 2019 forandret alt.

Han fikk en følelse av at vi mennesker er i ferd med å begå kollektivt selvmord. Han meldte meg ut av Arbeiderpartiet, og inn i Miljøpartiet De Grønne. De har dårligere tid, og ønsker at ting skal skje raskt. Dette er nødvendig, for klimakrisen venter ikke.

Halvorsen har grått mange tårer etter at han innså hvilken realitet vi står overfor. Men det nytter ikke å være trist, skriver han og føler at optimismen begynner å komme tilbake. Ting er i ferd med å snu. Klimakrisen er menneskehetens og planetens største problem. Vi er i begynnelsen av et historisk vendepunkt. Tiden er inne for handling.

Ved å være en ikkevoldelig klimaaktivist, og medlem av klimabevegelsen Extinction Rebellion, bidrar Halvorsen i menneskehetens viktigste kamp. Han er villig til å bruke utradisjonelle metoder for å oppnå målet, og han er klar for å bli arrestert.

Snipp, snapp, snute. Det norske oljeeventyret bør snart være ute

Halvorsen er sikker på at vi finner de gode miljø- og klimaløsningene og at vi kan skape nye og fremtidsrettede arbeidsplasser. Vi må bli uavhengig av gass og olje. De mørke skyene skal forsvinne, sjøen skal bli ren og laksen fri for sykdommer. Men klimamål-datoen nærmer seg, og politikerne ser at det blir vanskelig, så setter de i stedet nye og mer ambisiøse klimamål lenger frem i tid. Slik bedras velgerne gang på gang. Han har likevel troen på at vi kan gjøre en forskjell.