Faktisk.no ble meldt inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) av en lokalpolitiker fra Kristeligfolkeparti. De hadde faktasjekket en av hans videoer.

I konklusjonen fra Faktisk heter det blant annet: «Foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold vil ikke innføre «sexaktiviteter» i barnehagen, slik KrF-politikeren Truls Olufsen-Mehus hevder», skriver Medier24.

I sin klage skriver Olufsen-Mehus at påstanden som ble faktasjekket kun var en del av et lengre argument fra hans side. Han skriver også at videoen de har faktasjekket egentlig omhandler et forslag fra MDG og Ap. De vil innføre et tredje juridisk kjønn – og innføringen av et kompetanseopplegg laget av FRI i skoler og barnehager.

Men den klage fikk ikke medhold i PFU og de begrunner sin avgjørelse slik.

– Utvalget har forståelse for at det oppleves ubehagelig at påstander tas ut av kontekst, da påstandene var del av et større politisk resonnement. Utvalget merker seg imidlertid at det tidlig i artikkelen lenkes til klagers fulle innlegg, og at publikum derigjennom får innblikk i hvilken sammenheng påstanden kom i. Klager får også raskt komme til orde og forklare at påstandene var ment retorisk.