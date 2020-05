annonse

En ung jente i midten av tenårene ønsket å leve som sine klassekamerater. Da truet foreldrene med å drepe henne.

Den unge jenta ønsket å leve på en måte som foreldrene selv har beskrevet som «vestlig» og «selvstendig». Foreldrene, som kommer fra et ikke-vestlig land, reagerte med å utsette datteren for både drapstrusler og vold. Dette skriver Agderposten (papirutgave).

Foreldrene har uttrykt at truslene ikke må tas bokstavelig, og at dette er helt vanlig i landet de har flyktet fra. De har slått datteren i ansiktet med flat og knyttet hånd, samt lugget, kløpet og sparket henne. Dette ble dokumentert i tiltalen mot foreldrene, som nå er dømt for forholdene.

Ubetinget fengsel

Jentas far skal også ha truet jenta med at han ville drepe henne dersom hun giftet seg uten hans kjennskap. Dette selv om hun skulle ha vært 40 år, har han sagt.

Foreldrene har hevdet at de angrer på volden mot datteren sin. Til tross for dette har Aust-Aust-Agder tingrett dømt far til ubetinget fengsel i 40 dager, og mor til ubetinget fengsel i 36 dager. De slipper imidlertid å sone straffen, ettersom de har sittet i varetekt lenge. Ankefristen er satt til to uker.

